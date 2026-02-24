Kiermasz dla Toli Szlagowskiej. Zarejestruj się jako potencjalny dawca!

Festyn dla Toli Szlagowskiej już w piątek, 27 lutego. Szkoła Podstawowa nr 3, od 15 do 18.

Najważniejsze jest znalezienie dawcy szpiku kostnego, który może uratować życie Toli. Równie istotne jest wsparcie finansowe w długim i wymagającym procesie leczenia.SP3 z Iławy zaprasza:

Jako społeczność szkolna organizujemy wyjątkowe wydarzenie, podczas którego:🔹 odbędzie się licytacja przedmiotów oraz voucherów przekazanych przez firmy i ludzi o wielkich sercach,🔹 wszystkie pełnoletnie osoby będą mogły zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego – wolontariusze z Fundacja DKMS będą służyć pomocą i wsparciem,🔹 Panie z Rady Rodziców poprowadzą kawiarenkę z domowymi ciastami, goframi, kawą i herbatą,🔹 Pani Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Mieszkańcy sołectwa Laseczno przygotują gorące dania: zupę, pierogi z pieca, kiełbaski z grilla, bigos oraz swojski chleb ze smalcem,🔹 „Dla Toli” zaśpiewa nasza iławska seniorka Pani Małgorzata Jędrzejewska, uczestniczka programu The Voice Senior.

Mama Toli, Angelika Szlagowska, była naszym gościem. Posłuchajcie, co powiedziała podczas wywiadu wyemitowanego na antenie Radia Eska Iława:

Angelika Szlagowska

