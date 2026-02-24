Kiermasz dla Toli Szlagowskiej. Zarejestruj się jako potencjalny dawca!

Festyn dla Toli Szlagowskiej już w piątek, 27 lutego. Szkoła Podstawowa nr 3, od 15 do 18.
Najważniejsze jest znalezienie dawcy szpiku kostnego, który może uratować życie Toli. Równie istotne jest wsparcie finansowe w długim i wymagającym procesie leczenia.SP3 z Iławy zaprasza:
Jako społeczność szkolna organizujemy wyjątkowe wydarzenie, podczas którego:🔹 odbędzie się licytacja przedmiotów oraz voucherów przekazanych przez firmy i ludzi o wielkich sercach,🔹 wszystkie pełnoletnie osoby będą mogły zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego – wolontariusze z Fundacja DKMS będą służyć pomocą i wsparciem,🔹 Panie z Rady Rodziców poprowadzą kawiarenkę z domowymi ciastami, goframi, kawą i herbatą,🔹 Pani Sołtys wraz z Radą Sołecką oraz Mieszkańcy sołectwa Laseczno przygotują gorące dania: zupę, pierogi z pieca, kiełbaski z grilla, bigos oraz swojski chleb ze smalcem,🔹 „Dla Toli” zaśpiewa nasza iławska seniorka Pani Małgorzata Jędrzejewska, uczestniczka programu The Voice Senior.