Wieś Frednowy w gminie Iława obchodziła swoje urodziny. Przyjechali też politycy

W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Frednowych i okolic, przedstawiciele władz samorządowych oraz zaproszeni goście. Obecni byli także m.in. marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty, minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek, wicewojewoda warmińsko-mazurski Zbigniew Szczypiński oraz poseł na sejm Zbigniew Ziejewski, a także lokalni samorządowcy.

Oficjalną część uroczystości rozpoczął rys historyczny Frednowych, który pozwolił przypomnieć najważniejsze wydarzenia i osoby związane z dziejami miejscowości. Ważnym momentem obchodów było również uroczyste odsłonięcie pamiątkowej tablicy, która będzie przypominać kolejnym pokoleniom o wyjątkowym jubileuszu.

Podczas uroczystości nie zabrakło również podziękowań.

Wójt Gminy Iława Krzysztof Harmaciński otrzymał podziękowania od mieszkańców Frednowych. Wójtowi wręczył je marszałek Włodzimierz Czarzasty.

Sołtys Grażyna Kłodnicka została natomiast uhonorowana przez wójta pamiątkową statuetką z okazji 700-lecia miejscowości.

Sołtys Frednowych Grażyna Kłodnicka, w asyście wójta gminy Iława oraz marszałka sejmu, wręczyła pamiątkowe statuetki osobom, które swoją działalnością od lat przyczyniają się do rozwoju i integracji lokalnej społeczności.

Podziękowania otrzymali: Ignacy Zinkiewicz, dyrektor generalny Zdrowy Drób, ks. kan. Maciej Pacynko, Dariusz Kopera, Jacek Brózdowski, Maria Brózdowska, Zdzisław Kaczmarczyk, Elżbieta Nowotka, Edyta Kołecka, Katarzyna Neścioruk, Adam Kijewski, poprzedni sołtysi: Irena Dedek, Tadeusz Łomżyński, Jan Kołpacki, Wiesław Ruszczak, działacze LZS: Krzysztof Soja, Robert Łopatyński, Artur Kijewski, Cezary Wiśniewski, Zdzisław Dobrzyński oraz Krystyna Rzęsa, Rafał Karbowski i Piotr Kołodziejski.

O wyjątkową atmosferę wydarzenia zadbały również panie z kół gospodyń wiejskich. Na uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez KGW „Smak i Uroda Frednowa”, a także panie z KGW Rudzienice i KGW Stanowo.

Jubileusz był również okazją do docenienia najmłodszych mieszkańców. Rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Moje miejsce – moje Frednowy”.

Na scenie, podczas części artystycznej, zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej we Frednowach oraz lokalni artyści: Klaudia Kaczmarczyk, Zosia Wyżlic i Małgorzata Jędrzejewska, uczestniczka programu The Voice Senior.

Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz tresury psów „Szkolimy, Tropimy, Wasyl”.

Muzyczną część obchodów rozpoczął energetyczny koncert „Piosenka jest dobra na wszystko” w wykonaniu Gminnego Ośrodka Kultury w Lasecznie, pod kierunkiem dyrektor Grażyny Piękos, oraz zespołu Morawa.

Gwiazdą wieczoru był Bartosz Abramski z zespołem, który porwał publiczność do wspólnej zabawy. Jubileuszowe świętowanie zakończyła zabawa taneczna z zespołem Venus Junior.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez sołtysa i radę sołecką Frednowych, radnego Adama Kijewskiego, Stowarzyszenie Przyjaciół Frednowa, Gminny Ośrodek Kultury w Lasecznie oraz Koło Gospodyń Wiejskich Frednowy. O bezpieczeństwo uczestników podczas uroczystości zadbali druhowie z OSP Franciszkowo.

na podstawie: UG Iława

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