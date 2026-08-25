Bogdan Olkowski nadal żyje w pamięci Iławian. Licznie przybyli na koncert

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-08-25 9:53

Nieżyjący od 8 lat kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej zostawił po sobie wiele opłakujących go osób. Od kilku lat w Iławie istnieje orkiestra AMODII, która co roku w okolicach 25 sierpnia zaprasza Iławian na koncert ku pamięci Kapelmistrza.

W Amfiteatrze Miejskim im. Louisa Armstronga w Iławie odbył się koncert Orkiestry Dętej AMODII "Gramy, bo kochamy", poświęcony muzycznym wspomnieniom i inspiracjom kapelmistrza Bogdana Olkowskiego. Orkiestra pod kierownictwem Sebastiana Ewertowskiego zachwyciła i wzruszyła publiczność. Oprócz Bogdana Olkowskiego wspomniano także jego zmarłą niedawno córkę, Agatę. Gościem specjalnym wydarzenia był tradycyjnie Marcin Olkowski.

Podczas wydarzenia wystąpiła także grupa mażoretek pod przewodnictwem Anny Radomskiej i Eweliny Polak, instruktorek Centrum Edukacji Kulturalnej w Iławskim Centrum Kultury.

Koncert poprowadziła Monika Mężykowska.

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