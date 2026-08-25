Bogdan Olkowski nadal żyje w pamięci Iławian. Licznie przybyli na koncert

W Amfiteatrze Miejskim im. Louisa Armstronga w Iławie odbył się koncert Orkiestry Dętej AMODII "Gramy, bo kochamy", poświęcony muzycznym wspomnieniom i inspiracjom kapelmistrza Bogdana Olkowskiego. Orkiestra pod kierownictwem Sebastiana Ewertowskiego zachwyciła i wzruszyła publiczność. Oprócz Bogdana Olkowskiego wspomniano także jego zmarłą niedawno córkę, Agatę. Gościem specjalnym wydarzenia był tradycyjnie Marcin Olkowski.

Podczas wydarzenia wystąpiła także grupa mażoretek pod przewodnictwem Anny Radomskiej i Eweliny Polak, instruktorek Centrum Edukacji Kulturalnej w Iławskim Centrum Kultury.

Koncert poprowadziła Monika Mężykowska.

Zdrada ZWIASTUN nowego serialu Polsatu z gwiazdorską obsadą