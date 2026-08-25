Policjanci kontrolowali kierujących hulajnogami. Nieletnich także!

Działania kontrolno-prewencyjne prowadzone były wczoraj (24.08.2026 r.) a brali w nich udział funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego, policjanci z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego iławskiej komendy oraz policjanci z podległych jednostek. Funkcjonariusze skontrolowali łącznie 46 kierujących, w tym aż 40 kierujących hulajnogami elektrycznymi. Na szczęście, nie ujawniono osób poruszających się jednośladami pod wpływem alkoholu.

Prowadzone działania to odpowiedź na widoczny wzrost użytkowników tego typu jednośladów na naszych drogach. Zauważalny jest również wzrost zdarzeń drogowych z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Policyjne działania mają na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez zwiększenie ich świadomości na drodze, jak również kontrolę ich zachowań.

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