Wielki Dzień Pszczół w Jerzwałdzie - posłuchaj zaproszenia!

Posłuchaj, co na ten temat powiedziała nam Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie:
Organizatorzy przygotowali dla Was mnóstwo atrakcji. W namiocie edukacyjnym będzie można własnoręcznie zbudować domek dla owadów, wykonać przypinkę i porozmawiać o tym, dlaczego pszczoły, trzmiele i dzikie zapylacze są tak ważne dla otaczającej nas przyrody. Pokażą, że ochrona przyrody zaczyna się od małych gestów i od... zwykłej ciekawości świata. Na uczestników czekają również:
spotkanie z pszczelarzem,
stoiska edukacyjne,
rękodzieło,
gry i zabawy,
strefa gastronomiczna,
konkurs na najlepsze przebranie pszczoły.
To nie będzie tylko festyn. To będzie spotkanie ludzi, którzy lubią spędzać czas blisko natury i chcą lepiej ją poznać.
Do zobaczenia 𝟖 𝐬𝐢𝐞𝐫𝐩𝐧𝐢𝐚 𝐰 𝐉𝐞𝐫𝐳𝐰𝐚ł𝐝𝐳𝐢𝐞!