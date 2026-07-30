Wielki Dzień Pszczół w Jerzwałdzie - posłuchaj zaproszenia!

Posłuchaj, co na ten temat powiedziała nam Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie:

Wielki Dzień Pszczół

Organizatorzy przygotowali dla Was mnóstwo atrakcji. W namiocie edukacyjnym będzie można własnoręcznie zbudować domek dla owadów, wykonać przypinkę i porozmawiać o tym, dlaczego pszczoły, trzmiele i dzikie zapylacze są tak ważne dla otaczającej nas przyrody. Pokażą, że ochrona przyrody zaczyna się od małych gestów i od... zwykłej ciekawości świata. Na uczestników czekają również:

spotkanie z pszczelarzem,

stoiska edukacyjne,

rękodzieło,

gry i zabawy,

strefa gastronomiczna,

konkurs na najlepsze przebranie pszczoły.

To nie będzie tylko festyn. To będzie spotkanie ludzi, którzy lubią spędzać czas blisko natury i chcą lepiej ją poznać.

Do zobaczenia 𝟖 𝐬𝐢𝐞𝐫𝐩𝐧𝐢𝐚 𝐰 𝐉𝐞𝐫𝐳𝐰𝐚ł𝐝𝐳𝐢𝐞!

To miejsce pokochali Bydgoszczanie. Wieczorem wygląda naprawdę wyjątkowo