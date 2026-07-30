Wielki Dzień Pszczół w Jerzwałdzie - posłuchaj zaproszenia!

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-07-30 14:43

Już 8 sierpnia na boisku w Jerzwałdzie (gmina Zalewo) odbędzie się wielkie święto zapylaczy - czyli pszczół. Znamy szczegóły tego wydarzenia.

Agnieszka Drapiewska z mikrofonem Eska Iława zaprasza na Dzień Pszczół. Więcej o wydarzeniu przeczytasz na Eska Iława.
Autor: Edyta Kocyła-Pawłowska

Posłuchaj, co na ten temat powiedziała nam Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych Pojezierza Iławskiego i Wzgórz Dylewskich z siedzibą w Jerzwałdzie:

Wielki Dzień Pszczół
Mediateka.pl

Organizatorzy przygotowali dla Was mnóstwo atrakcji. W namiocie edukacyjnym będzie można własnoręcznie zbudować domek dla owadów, wykonać przypinkę i porozmawiać o tym, dlaczego pszczoły, trzmiele i dzikie zapylacze są tak ważne dla otaczającej nas przyrody. Pokażą, że ochrona przyrody zaczyna się od małych gestów i od... zwykłej ciekawości świata. Na uczestników czekają również:

 spotkanie z pszczelarzem,

 stoiska edukacyjne,

 rękodzieło,

 gry i zabawy,

 strefa gastronomiczna,

 konkurs na najlepsze przebranie pszczoły.

To nie będzie tylko festyn. To będzie spotkanie ludzi, którzy lubią spędzać czas blisko natury i chcą lepiej ją poznać.

Do zobaczenia 𝟖 𝐬𝐢𝐞𝐫𝐩𝐧𝐢𝐚 𝐰 𝐉𝐞𝐫𝐳𝐰𝐚ł𝐝𝐳𝐢𝐞!

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