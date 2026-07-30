Auto w rowie i inne przypadki na drogach

Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa - to hasło powinno przyświecać każdemu z nas, dlatego, kiedy świadek przypuszczał, że kierujący renaultem może być pod działaniem alkoholu, o wszystkim poinformował policjantów. To jeden z przykładów zatrzymanych, podczas minionej doby, nieodpowiedzialnych kierujących.

Dzięki informacji od odpowiedzialnego świadka policjanci w środę (29.07.2026 r.) kilka minut po godzinie 21:00 zatrzymali nietrzeźwą kierującą renaultem. Zgłaszający oświadczył, że jedną z ulic w gminie Zalewo samochodem jedzie prawdopodobnie nietrzeźwa kierująca. Funkcjonariusze pojechali we wskazanym kierunku. W trakcie czynności okazało się, że renaultem kierowała 28-latka. Badanie alkomatem potwierdziło przypuszczenia świadka i wskazało, że miała 0,7 promila alkoholu w organizmie. Kobieta w najbliższym czasie za swoje zachowanie odpowie przed sądem.

Mandat za mandatem

Tymczasem na drodze krajowej nr 15 w gminie Lubawa kierująca hondą nie zachowała szczególnej ostrożności i podjęła manewr wyprzedzania innego pojazdu, w wyniku czego zmusiła kierującego zespołem pojazdów do zjechania na prawe pobocze. Natomiast sama doprowadziła do wywrócenia hondy w przydrożnym rowie. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, a 18-latka za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem.

Natomiast o kolejny nieodpowiedzialnym kierującym policjantów poinformował zaniepokojony świadek. Mężczyzna oświadczył, że ciężarowe auto do przewozu drewna, wyprzedza na podwójnej ciągłej i próbowało zepchnąć go do rowu. Funkcjonariusze natychmiast pojechali we wskazanym kierunku i zatrzymali opisywane auto. 64-latek za popełnione wykroczenia został ukarany mandatem.

Samochód w poprzek drogi

Tymczasem w Iławie kolejny odpowiedzialny świadek, kiedy zauważył auto stojące w poprzek drogi, o wszystkim poinformował policjantów. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, gdzie potwierdzili zgłoszenie, po czym ustalili właściciela pojazdu. Mężczyzna bardzo się zdziwił, kiedy zobaczył przed swoimi drzwiami policjantów, gdyż nie miał świadomości, że popełnił wykroczenie. Okazało się, że 55-latek źle zabezpieczył swoją toyotę, która z miejsca parkingowego zjechała na jezdnię. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nie uszkodziła innych pojazdów ani infrastruktury drogowej.

Policja przypomina

Nieodpowiedzialni kierowcy stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również dla innych użytkowników dróg. Pijani kierowcy samochodów, jak i jednośladówv mogą być przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych. Picie alkoholu bądź zażywanie narkotyków przez kierowcę stwarza realne zagrożenie dla życia i zdrowia wszystkich uczestników ruchu, ponieważ:

• zmniejsza szybkość reakcji, • ogranicza pole widzenia, • powoduje błędną ocenę odległości i szybkości, • powoduje błędną ocenę własnych możliwości, znacznie obniża samokontrolę i koncentrację, • powoduje rozproszenie uwagi oraz senność.

Czy znasz rockowe klasyki z czasów PRL-u? Dokończ w quizie teksty tych przebojów Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst "Czerwony jak cegła" Dżemu: "Czerwony jak cegła..." Palący jak piec Rozgrzany jak piec Gorący jak piec Następne pytanie