Syreny zawyją 1 sierpnia. To nie tylko obchody rocznicy

W ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 82 rocznicy Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2026 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.
Podczas treningu systemu alarmowania należy zachować spokój i ignorować dźwięki syren, ponieważ jest to wyłącznie test sprawności urządzeń. Nie trzeba się ewakuować, zmieniać swoich planów ani dzwonić pod numery alarmowe.
Natomiast o 16:45 przed iławskim ratuszem rozpoczną się obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W programie:
▪️ Godzina „W” – o godz. 17:00 zatrzymajmy się na minutę ciszy i oddajmy hołd Powstańcom
▪️ Apel pamięci
▪️ Złożenie kwiatów
▪️ Występ artystyczny
O oprawę uroczystości zadba Hufiec ZHP Iława.