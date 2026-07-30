Syreny zawyją 1 sierpnia. To nie tylko obchody rocznicy

W ramach treningu Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 82 rocznicy Powstania Warszawskiego, 1 sierpnia 2026 r. o godz. 17:00 nadany zostanie akustyczny sygnał alarmowy (syrena) trwający 1 minutę.

Podczas treningu systemu alarmowania należy zachować spokój i ignorować dźwięki syren, ponieważ jest to wyłącznie test sprawności urządzeń. Nie trzeba się ewakuować, zmieniać swoich planów ani dzwonić pod numery alarmowe.

Natomiast o 16:45 przed iławskim ratuszem rozpoczną się obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W programie:

▪️ Godzina „W” – o godz. 17:00 zatrzymajmy się na minutę ciszy i oddajmy hołd Powstańcom

▪️ Apel pamięci

▪️ Złożenie kwiatów

▪️ Występ artystyczny

O oprawę uroczystości zadba Hufiec ZHP Iława.

To miejsce pokochali Bydgoszczanie. Wieczorem wygląda naprawdę wyjątkowo