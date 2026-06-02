Wiadomo już, kto najlepiej zbierał odpady w powiecie iławskim. Są wyniki akcji Czyste Jeziora i Rzeki

Powiatowa Akcja Czyste Jeziora i Rzeki odbywała się w dniach 7 kwietnia – 10 maja 2026 r. Mieszkańcy wspólnie oczyszczali z porzuconych odpadów parki, skwery, zieleńce oraz brzegi rzek i jezior. Bądźmy dalEKOwzroczni – stańmy się ambasadorami czystego środowiska i promujmy ekologiczne postawy, to było hasło przewodnie tegorocznej Akcji.

27 maja 2026 r. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców Akcji oraz przyznała wyróżnienia:

Laureaci Akcji Czyste Jeziora i Rzeki – wiosna 2026

KATEGORIA: PRZEDSZKOLAKI

I miejsce

– Przedszkole Miejskie w Lubawie

II miejsce

– Przedszkole Miejskie Nr 3 w Iławie

III miejsce

– Przedszkole Miejskie Nr 5 w Iławie

KATEGORIA: UCZNIOWIE

I miejsce

– Szkoła Podstawowa im. Lasów Państwowych w Łęgowie

II miejsce

– Szkoła Podstawowa w Gromotach

III miejsce

– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu

KATEGORIA: POZOSTALI UCZESTNICY

I miejsce

– Sołectwo Siemiany

II miejsce

– Sołectwo Karaś

III miejsce

– Sołectwo Wikielec

PRZYZNANE WYRÓŻNIENIA:za oczyszczony trudno dostępny teren: Zespół Szkół w Lubawie

za przeprowadzenie imprez edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zespole Szkół Rolniczych Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach

za ilość zebranych śmieci w stosunku do ilości uczestników:

Powiatowy Środowiskowy Domy Samopomocy w Iławie

za przygotowanie najbardziej pomysłowej pracy [ex aequo]:

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich oraz Zespół Szkół w Zalewie

oprac. na podstawie powiat-ilawski.pl

ARTYŚCI MAJĄ GORZEJ NIŻ KASJERKI? WYCIĄGAJĄ RĘKĘ PO PIENIĄDZE!