Wiadomo już, kto najlepiej zbierał odpady w powiecie iławskim. Są wyniki akcji Czyste Jeziora i Rzeki

Powiatowa Akcja Czyste Jeziora i Rzeki odbywała się w dniach 7 kwietnia – 10 maja 2026 r. Mieszkańcy wspólnie oczyszczali z porzuconych odpadów parki, skwery, zieleńce oraz brzegi rzek i jezior. Bądźmy dalEKOwzroczni – stańmy się ambasadorami czystego środowiska i promujmy ekologiczne postawy, to było hasło przewodnie tegorocznej Akcji.
27 maja 2026 r. Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców Akcji oraz przyznała wyróżnienia:
Laureaci Akcji Czyste Jeziora i Rzeki – wiosna 2026
KATEGORIA: PRZEDSZKOLAKI
I miejsce
– Przedszkole Miejskie w Lubawie
II miejsce
– Przedszkole Miejskie Nr 3 w Iławie
III miejsce
– Przedszkole Miejskie Nr 5 w Iławie
KATEGORIA: UCZNIOWIE
I miejsce
– Szkoła Podstawowa im. Lasów Państwowych w Łęgowie
II miejsce
– Szkoła Podstawowa w Gromotach
III miejsce
– Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rożentalu
KATEGORIA: POZOSTALI UCZESTNICY
I miejsce
– Sołectwo Siemiany
II miejsce
– Sołectwo Karaś
III miejsce
– Sołectwo Wikielec
PRZYZNANE WYRÓŻNIENIA:za oczyszczony trudno dostępny teren: Zespół Szkół w Lubawie
za przeprowadzenie imprez edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Zespole Szkół Rolniczych Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach
za ilość zebranych śmieci w stosunku do ilości uczestników:
Powiatowy Środowiskowy Domy Samopomocy w Iławie
za przygotowanie najbardziej pomysłowej pracy [ex aequo]:
Szkoła Podstawowa im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich oraz Zespół Szkół w Zalewie
oprac. na podstawie powiat-ilawski.pl