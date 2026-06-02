Przy okazji odnawiania oznakowania w Iławie, zmieniono organizację na al. Jana Pawła II

Po odnowieniu oznakowania poziomego, wzdłuż DW536, jadąc od strony ronda przy ul. Ostródzkiej w Iławie, kierowcy będą musieli teraz nadkładać trochę drogi, by pojechać na zakupy.

- W trakcie odświeżania oznakowania poziomego na drogach miejskich wprowadzono tylko jedną zmianę organizacji ruchu, która polegała na wprowadzeniu zakazu skrętu w lewo z alei Jana Pawła Drugiego, na parking Centrum Handlowego Era Park, jadąc od ulicy ostródzkiej. Organizacje zmieniono ze względów bezpieczeństwa oraz w celu usprawnienia ruchu. Na pozostałych drogach oznakowanie poziome pozostaje bez zmian i jest tylko odświeżane - powiedział Radiu Eska Krzysztof Portjanko, zastępca burmistrza Iławy

Teraz więc, jadąc od ulicy Ostródzkiej, trzeba objechać rondo na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II i Ziemowita, by finalnie wjechać na parking Era Parku lub wjechać na niego od ulicy Ziemowita.