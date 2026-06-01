Ostródzkie Smoki i Smocze Historie czekają na odkrycie!

- Choć na samym herbie Ostródy smok jest raczej postacią negatywną, postrachem mieszkańców zabijanym przez świętego Jerzego na koniu, to my postanowiliśmy smoka oswoić. Może nawet nieco uczłowieczyć. Obecnie w kilku punktach Ostródy, w okolicach Bulwaru Europejskiego spotkać można niewielkie figurki smoka Napoleona, Kapitana, Rastamana - nawiązującego do Ostróda Reggae Festival, narciarza wodnego i smoka rycerza - mówi Radiu Eska Rafał Dąbrowski, burmistrz Ostródy.

W czerwcu dołączy do nich jeszcze szósty smok, smok spóźnialski, który będzie żartobliwym nawiązaniem do bardzo znanej ostródzkiej wymówki - "spóźniłem się, bo przejazd kolejowy był zamknięty!".

Smoki bardzo szybko stały się jedną z ulubionych atrakcji nie tylko najmłodszych turystów, ale i mieszkańców Perły Mazur. Przy każdej figurce jest umieszczony kod QR, on przekierowuje do strony internetowej miasta z zakładką Smocze Historie Ostródy. Tam można poznać opowieść o każdym ze smoków również w formie wideo.

- Ten projekt chcemy rozwijać, będziemy tworzyć miejską grę, gadżety i książeczki dla dzieci związane z naszymi ostródzkimi smokami no i rokrocznie będziemy też tę naszą smoczą rodzinę chcieli powiększać - dodaje burmistrz.

Polecamy wybrać się do Ostródy i próbować "złapać" sympatyczne smoczki uliczne na zdjęciach.

Ostródę opanowują smoki! Jest ich już pięć, a będzie całe stado! - burmistrz Rafał Dąbrowski