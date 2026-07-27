Weekendowa potańcówka przy żabie

W ostatnią sobotę lipca nadarzyła się okazja potańczyć w otoczeniu zieleni w parku miejskim. Zagrał dj Leszek Teofilak, a organizatorem było Iławskie Centrum Kultury.
Plac Wolności w Bydgoszczy zmienia się nie do poznania
Tym razem dj z wieloletnim doświadczeniem, czyli Leszek Teofilak, był gospodarzem letniej potańcówki w iławskim parku, przy fontannie z żabą. Mieszkańcy i turyści bawili się aż do 23:00.
W ostatnią sobotę lipca nadarzyła się okazja potańczyć w otoczeniu zieleni w parku miejskim. Zagrał dj Leszek Teofilak, a organizatorem było Iławskie Centrum Kultury.