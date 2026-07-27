Weekendowa potańcówka przy żabie

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-07-27 15:38

Tym razem dj z wieloletnim doświadczeniem, czyli Leszek Teofilak, był gospodarzem letniej potańcówki w iławskim parku, przy fontannie z żabą. Mieszkańcy i turyści bawili się aż do 23:00.

W ostatnią sobotę lipca nadarzyła się okazja potańczyć w otoczeniu zieleni w parku miejskim. Zagrał dj Leszek Teofilak, a organizatorem było Iławskie Centrum Kultury. 

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