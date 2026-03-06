W tym roku UM Iława ma ogłosić przetarg na projekt rozbudowy młyna pod muzeum

Niedawno zakończyły się kluczowe prace związane z odgruzowywaniem i zabezpieczaniem spalonego młyna nad Iławką. Usunięto spalone belki, cegły, zabezpieczono pozostałe mury, zniknęła siatka ogrodzeniowa, która utrudniała przejście chodnikiem przy DK 16 na ul. Kościuszki w Iławie. Władze miasta zapowiadają teraz kolejny krok w stronę utworzenia Muzeum Regionalnego w murach młyna w Iławie.

- W roku 2026 chcemy postawić kolejny krok, to znaczy ogłosić konkurs na przebudowę tego budynku pod kątem muzeum regionalnego. W poprzedniej kadencji Rada Miasta zgodziła się na zakup tego budynku właśnie pod kątem muzeum, a najprawdopodobniej w okolicach tegorocznych wakacji będziemy ogłaszać konkurs, przetarg na dokumentację pod kątem nie tylko adaptacji pod kątem muzeum, ale też rozbudowy tego budynku - powiedział Radiu Eska Dawid Kopaczewski, Burmistrz Iławy. - Kontaktowaliśmy się z konserwatorem zabytków, dał nam zielone światło, by ten budynek zmienił troszeczkę swoje oblicze, był trochę większy, ponieważ potrzeby muzeum też będą większe. Być może nawet z przejściem kładki na Wyspę Młyńską, po to żeby mieszkańcy, którzy będą w okolicach Wyspy Młyńskiej mogli wejść na teren muzeum, nie chodząc przy drodze krajowej numer 16, a po to by mogli wejść od razu z Wyspy Młyńskiej na teren muzeum, by zwiedzać w sposób bezpieczny i ciekawy to wszystko, co tam się będzie znajdowało - dodaje burmistrz Iławy.

To, jak będzie wyglądało muzeum nie jest jeszcze przesądzone. Natomiast burmistrz Iławy, zapytany przez nas o to, czy na przykład będzie można w nim, jak za dawnych czasów, zmielić sobie mąkę, odpowiada:

- Czy to będzie muzeum takie bardzo tradycyjne, czy to będzie bardziej multimedialne, to jeszcze nie jest przesądzone. Ja bym chciał, żeby to było muzeum bardziej multimedialne, ale też obserwujemy, że funkcje muzeum się mocno zmieniają. I chcemy też iść tutaj zgodnie z trendami. Na pewno do tej pracy zaprosimy historyków, zaprosimy muzealników, po to żeby nam podpowiedzieli w jakim kierunku powinniśmy iść, żeby to muzeum było na miarę XXI wieku i żeby było zachęcające nie tylko dla nas, dla mieszkańców, ale też dla turystów, którzy tutaj przyjeżdżają - mówi Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.

