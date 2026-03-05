Od czterech lat dwie nauczycielki z iławskiej Szkoły Podstawowej nr 2: Iwona Drzymalska-Olszewska oraz Monika Płoska, wyłuskują uzdolnione młode osoby i namawiają je do pokazania swoich prac szerszemu gronu. Tym razem były to: Aniela Wojciechowska, Lena Chejna oraz Maria Kapica. Ich prace można do końca marca oglądać w holu Biblioteki Iława.
Z szuflady na wystawę. Zobacz prace uczennic dwójki
2026-03-05 14:43
Tworzą do szuflady. A jednak udało się je namówić na pokazanie swoich prac. To już czwarty tego typu wernisaż, który otwiera wystawę prac uczennic Szkoły Podstawowej nr 2.
