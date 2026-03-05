Całkiem niedawno Miejska Biblioteka Publiczna zmieniła swą nazwę na Biblioteka Iława. Za tą zmianą idą też następne: nowa identyfikacja wizerunkowa (logo i kolorystyka) oraz remont kolejnych pomieszczeń. Od 1,5 roku biblioteka dzieci i młodzieży funkcjonuje w nowym miejscu, ale dopiero 5 marca nastąpiło uroczyste otwarcie.
Nowa przestrzeń, więcej miejsca - biblioteka dzieci i młodzieży już po przenosinach
2026-03-05 12:44
W Iławie otwarto po remoncie bibliotekę dla dzieci i młodzieży. Nadal mieści się ona na 1 piętrze przy ul. Jagiellończyka 16, ale została przeniesiona w miejsce, w którym wcześniej mieściła się czytelnia.
