Nowa przestrzeń, więcej miejsca - biblioteka dzieci i młodzieży już po przenosinach

W Iławie otwarto po remoncie bibliotekę dla dzieci i młodzieży. Nadal mieści się ona na 1 piętrze przy ul. Jagiellończyka 16, ale została przeniesiona w miejsce, w którym wcześniej mieściła się czytelnia.