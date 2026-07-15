Mieszkaniec Susza groził ratownikom medycznym. Usłyszał zarzuty

W niedzielę (12.07.2026) oficer dyżurny iławskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie od ratowników medycznych o agresywnym mężczyźnie, który groził pozbawieniem ich życia. Zostali oni zadysponowani pod jeden z adresów w gminie Susz, aby pomóc mieszkającej tam kobiecie, która zgłaszała problem zdrowotne.

Zaatakował ratowników

Okazało się, że pomoc wcale nie była potrzebna, a dodatkowo ratownicy zostali zaatakowani przez partnera kobiety. Policjanci, którzy niezwłocznie udali się pod wskazany adres zastali pobudzonego 58-latka. Mężczyzna w obecności funkcjonariuszy policji nadal zachowywał się agresywnie i kierował groźby w stosunku do ratowników, które wzbudziły u nich uzasadnioną obawę ich spełnienia.

Policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę, który w trakcie zatrzymania również nie wykonywał poleceń do zachowania zgodnego z prawem. Zatrzymany został przetransportowany do jednostki policji celem przeprowadzenia dalszych czynności, a następnie został osadzony w policyjnej izbie dla zatrzymanych. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mieszkańcowi gminy Susz zarzutów kierowania gróźb karalnych.

Mandat i dozór

We wtorek (14.07.2026) prokurator na wniosek funkcjonariuszy zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji i zakaz opuszczania kraju. Ponadto został on ukarany mandatem za niestosowanie się do poleń funkcjonariuszy. Z kolei kobieta, która bezpodstawnie wezwała służby, za popełnione wykroczenie również została ukarana mandatem.

Ataki na ratowników medycznych, podobnie jak na inne służby ratujące życie, są poważnym przestępstwem i nie mogą być tolerowane. Osoby te muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi.

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