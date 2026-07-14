Zuzanna Pełka z wyróżnieniem na Gdynia Open 2026

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-07-14 16:02

Zuzanna Pełka, młoda artystka z Iławy, zdobyła wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Gdynia Open 2026. Jej występ w kategorii wiekowej od 11 do 13 lat przyciągnął uwagę jurorów w silnie obsadzonej konkurencji. To osiągnięcie jest efektem ciężkiej pracy oraz regularnych prób, które Zuzanna odbywa w Centrum Edukacji Kulturalnej.

Zuzanna, kształcąc się pod okiem doświadczonej instruktorki Joanny Nehring-Roszkowskiej, nieprzerwanie rozwija swoje umiejętności wokalne. Otrzymane wyróżnienie jest znaczącym krokiem w jej muzycznej karierze oraz doskonałym przykładem na to, jak krótki czas spędzony na doskonaleniu swojego warsztatu może przynieść wymierne efekty. Festiwal, który gromadzi utalentowanych artystów z różnych zakątków, podkreśla rangę osiągnięcia Zuzanny, zarówno dla niej samej, jak i dla lokalnej społeczności.

Teraz przed młodą wokalistką czas zasłużonego wypoczynku. Wakacje to idealny moment na regenerację sił oraz czerpanie inspiracji, które przydadzą się w nadchodzącym sezonie artystycznym. Gratulacje dla Zuzanny za dotychczasowe sukcesy oraz życzenia wspaniałych, słonecznych wakacji od lokalnej społeczności, są dowodem na to, jak ważne jest wsparcie dla młodych talentów w regionie.

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