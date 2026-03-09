W Ostródzie otworzyli przejście podziemne na remontowanym dworcu PKP

Modernizacja stacji Ostróda to aktualnie jedna z największych inwestycji PLK S.A. w woj. warmińsko-mazurskim. Po Olsztynie Głównym i Ełku to następna duża stacja, która stanie się kolejową wizytówką regionu.

Otwarcie przejścia podziemnego

Od piątku, 6 marca, możliwe jest korzystanie z przebudowanego przejścia podziemnego na odcinku między peronami. W części prowadzącej do budynku dworca trwają jeszcze ostatnie prace – udostępnienie tego fragmentu podróżnym planowane jest do końca marca. Z przejścia na oba perony prowadzą nowe windy, które ułatwiają dostęp do kolei zwłaszcza osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Nowa winda jest także przy wejściu do przejścia od strony dworca i ul. Słowackiego.

Remontowany nie tylko dworzec. Prace na ostatniej prostej

Prace w Ostródzie zbliżają się do zakończenia i przebiegają zgodnie z harmonogramem. Podróżni korzystają już z obu przebudowanych peronów. Z wyższych platform wygodniej wsiadają do pociągów. Są wiaty, ławki, czytelne oznakowanie oraz gabloty na rozkłady jazdy i inne ważne informacje dla podróżnych. Energooszczędne oświetlenie zapewnia dobra widoczność po zmroku. W nawierzchni peronów z myślą o osobach niewidomych i niewidzących ułożono ścieżki naprowadzające. Zabytkowe wiaty peronowe wykorzystano jako zadaszenia nad stojakami rowerowymi.

Modernizacja stacji Ostróda to także prace przy przebudowie układu torowego. W sumie wymienionych zostało 8 km torów oraz 26 rozjazdów, co umożliwia obsługę najdłuższych składów towarowych o długości do 750 metrów. Zakres robót objął zabudowę nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym – ruch ten prowadzony jest już z nowej nastawni.

Remontowany jest ponad 150-letni most kolejowy nad rzeką Drwęcą, gdzie wykonano prace związane z konstrukcją obiektu, nawierzchnią torową oraz siecią trakcyjną. Trwają prace związane z odtworzeniem historycznej okładziny mostu.

Równolegle z modernizacją stacji Ostróda trwają prace na linii kolejowej nr 353 między Iławą a Olsztynem

Dzięki przeniesieniu do Ostródy sterowania stacjami Rudzienice Suskie, Stare Jabłonki, Samborowo i Biesal ruch pociągów będzie prowadzony sprawniej i bezpieczniej. Zostanie to zapewnione również dzięki wymianie urządzeń systemu sterowania ruchem kolejowym oraz zabudowie tzw. blokady liniowej między Rudzienicami Suskimi a Naterkami. Podróżni zyskają czytelniejsze i aktualne powiadomienia o odjazdach pociągów dzięki zabudowie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej na stacjach i przystankach Rudzienice Suskie, Stare Jabłonki, Samborowo, Biesal, Ostróda, Pikus, Lubajny i Unieszewo. W tych lokalizacjach zamontowany zostanie także monitoring wizyjny. Prace obejmują również wymianę rogatek i sygnalizatorów świetlnych na 9 skrzyżowaniach dróg z torami.

Zakończenie wszystkich prac na stacji Ostródzie i trasie Iława – Olsztyn planowane jest w sierpniu br. Wartość zadań pn. „Modernizacja stacji Ostróda” oraz „Digitalizacja infrastruktury kolejowej poprzez zabudowę nowoczesnych urządzeń i systemów – etap V” wynosi łącznie 254 mln zł netto (312 mln zł brutto) i jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.