W niedzielę bieg w centrum Iławy. Będzie też niespodzianka przed startem

Biegacze wystartują w centrum Iławy, na Niepodległości, przebiegną 10 km po trasie asfaltowej, z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Meta znajdować się będzie nad Małym Jeziorakiem. Dycha w centrum już 4 października.

Autor: Edyta Kocyła-Pawłowska