W niedzielę bieg w centrum Iławy. Będzie też niespodzianka przed startem

Biegacze wystartują w centrum Iławy, na Niepodległości, przebiegną 10 km po trasie asfaltowej, z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Meta znajdować się będzie nad Małym Jeziorakiem. Dycha w centrum już 4 października.
Przed startem nad Małym Jeziorakiem zostanie odsłonięta gwiazda z nazwiskiem osoby szczególnie zasłużonej dla iławskiego sportu.
Posłuchaj, co Jarek Piechotka i Radek Etmański opowiedzieli na temat biegu naszej reporterce.
Dycha w Centrum już w niedzielę
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