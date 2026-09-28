W niedzielę bieg w centrum Iławy. Będzie też niespodzianka przed startem

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-09-28 12:35

Biegacze wystartują w centrum Iławy, na Niepodległości, przebiegną 10 km po trasie asfaltowej, z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Meta znajdować się będzie nad Małym Jeziorakiem. Dycha w centrum już 4 października.

Jarek Piechotka (z lewej) i Radek Etmański
Autor: Edyta Kocyła-Pawłowska

Przed startem nad Małym Jeziorakiem zostanie odsłonięta gwiazda z nazwiskiem osoby szczególnie zasłużonej dla iławskiego sportu.

Posłuchaj, co Jarek Piechotka i Radek Etmański opowiedzieli na temat biegu naszej reporterce.

Dycha w Centrum już w niedzielę
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