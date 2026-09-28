To będzie weekend z dartem! Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubawskiej w Byszwałdzie

Sekcja darta w gminie Lubawa prężnie rozwija się od 2023 roku. Jak zaznaczają jej przedstawiciele - Daniel Kozłowski i Tomasz Gołaszewski, początki sięgają noworocznych spotkań przy tarczy, a dziś grupa zrzesza około 24 aktywnych członków z całego regionu – w tym z Iławy, Nowego Miasta Lubawskiego, Żuromina czy Olsztyna. Po trudnościach z utrzymaniem stałego lokalu do gry, sekcja przeniosła swoje regularne treningi i wrześniowe rozgrywki ligowe do lubawskiego Kopernikusa.

Październikowe mistrzostwa w Byszwałdzie to przedsięwzięcie wyróżniające się doskonałą organizacją. Zmagania będą toczyć się na aż 41 tarczach (zamiast standardowych 16-20), co znacząco skróci czas oczekiwania na grę i zapewni dużą płynność turnieju. Obowiązywać będzie klasyczny system punktacji „501 double out”. Zawodnicy rozpoczynają z pulą 501 punktów, a rozgrywkę muszą zakończyć rzutem w pole podwójne, do których zalicza się również czerwony środek tarczy (bullseye), warty 50 punktów.

Harmonogram mistrzostw:

Piątek, 2 października (od 17:45): Turniej dla juniorów w kategorii U18 oraz luźne turnieje rozgrzewkowe przed głównymi zawodami.

Sobota, 3 października (od 12:00): Otwarte zawody Pucharu Polski w kategorii Open oraz rywalizacja Kobiet. (Kobiety mają również prawo startu w głównej kategorii Open).

Niedziela, 4 października (od 10:00): Drugi turniej w ramach Pucharu Polski.

Organizatorzy zalecają zawodnikom przybycie na halę około godzinę przed zaplanowanym startem, co pozwala na odpowiednie skupienie i rozgrzanie rzut ręką.

Zawody mają otwarty charakter, co oznacza, że udział w nich może wziąć każdy, nawet osoby bez wcześniejszego doświadczenia. Oprócz nagród turniejowych przewidziano dodatkowe losowania dla uczestników, w których wygrać będzie można między innymi vouchery na spersonalizowane koszulki oraz upominki od Radia Eska, pełniącego rolę patrona medialnego. Sobotnie zmagania w kategoriach Open i Kobiet będą transmitowane na żywo przez znaną w środowisku postać – Paproch Darts.

Na miejscu o zaplecze gastronomiczne zadbają Koła Gospodyń Wiejskich, serwując uczestnikom jedzenie i napoje, a w sobotni wieczór planowane jest nieformalne afterparty. Osoby zainteresowane wspólnymi treningami przed mistrzostwami lub dołączeniem do lokalnej ligi mogą kontaktować się z organizatorami za pośrednictwem profilu „LZS DART Gmina Lubawa” na Facebooku, gdzie publikowane są bieżące szczegóły dotyczące nadchodzących rozgrywek.

Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubawskiej w Darta

Autor: Dart Gmina Lubawa/ Materiały prasowe