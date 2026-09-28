Stąd wystartowałem, tu wracam - mówi muzyk i artysta - malarz Roman Graszkiewicz

To tu zorganizowano jego pierwszą wystawę dwadzieścia lat temu. Po latach wrócił do Galerii Twórców Sart w Iławie, by pokazać przekrój swoich prac. Roman Graszkiewicz mieszka w okolicy Lubawy. Bliskie są mu zarówno malarstwo, jak i muzyka. Osadzenie w lokalności są dla niego niezwykle ważne. Zwłaszcza ukochana Ziemia Lubawska.