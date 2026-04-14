Uwaga szkoły. Wystartowały zapisy do 9. edycji Drużyny Energii

Drużyna Energii to ogólnopolski program skierowany do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. Jego celem jest rozwijanie sportowych pasji, zachęcanie do regularnego ruchu i wzmacnianie koleżeńskich więzi poprzez wspólną zabawę. Aby wziąć udział w rywalizacji o atrakcyjne nagrody i niezapomniane lekcje WF-u z mistrzami, wystarczy zgłosić szkołę na platformie druzynaenergii.pl najpóźniej do 30 kwietnia.

Nowy wymiar ruchu i realne wsparcie dla szkół

W 9. edycji programu debiutuje nowa kategoria - Energia Tańca. To rozszerzenie formuły Drużyny Energii, które podkreśla, że aktywność fizyczna ma wiele wymiarów, a kluczowe jest znalezienie takiej formy ruchu, która najlepiej odpowiada zainteresowaniom i predyspozycjom uczniów. Energia Tańca pokazuje, że sport to nie tylko rywalizacja, ale też rytm, ekspresja i wspólne przeżywanie emocji oraz sposób na budowanie pewności siebie.

Pół miliona złotych na sportowe pasje

Organizatorzy kładą również ogromny nacisk na znaczące wsparcie finansowe i sprzętowe polskich szkół.

- W tym roku przeznaczamy ponad pół miliona złotych na stroje i nagrody, które mają realnie motywować uczniów do ruchu i pomagać im budować zdrowe nawyki. Dodatkowo inwestujemy 75 tysięcy złotych w rozwój szkolnych przestrzeni sportowych, aby codzienna aktywność była dla młodzieży jeszcze bardziej dostępna. Aż 3000 uczestników ze 100 szkół otrzyma profesjonalne stroje sportowe od Energi - to symbol przynależności do jednej, wspólnej Drużyny Energii i coś więcej niż zwykły strój - dzięki temu mogą poczuć, że naprawdę tworzą jedną ekipę, wspólnie przeżywać sportowe emocje, uczą się współdziałania, wspierania się i przeżywają razem rzeczy, które zostają na długo i budują świetne wspomnienia. - wyjaśnia Magdalena Marszałkowska, dyrektor Departamentu Marketingu Energi SA.

Skala wsparcia w tej edycji jest rekordowa. Energa z Grupy ORLEN przeznaczy łącznie ponad pół miliona złotych na stroje i nagrody, które mają sprzyjać kształtowaniu trwałych, zdrowych nawyków wśród młodzieży.

3000 profesjonalnych strojów: Jury wybierze 100 najciekawszych fotografii. Każda wyróżniona szkoła otrzyma 30 kompletów biało-czerwonych strojów dla uczniów oraz 3 bluzy dla nauczycieli.

75 000 zł na infrastrukturę: Dodatkowa pula 75 000 zł zostanie przeznaczona na rozwój i modernizację przestrzeni sportowych w szkołach, co pozwoli na realną poprawę warunków do prowadzenia zajęć sportowych i codziennej aktywności uczniów.

Jak zgłosić szkołę do 9. edycji Drużyny Energii?

Proces rejestracji do programu odbywa się za pośrednictwem strony DruzynaEnergii.pl i potrwa do 30 kwietnia. Aby zgłosić placówkę do udziału w rywalizacji, należy przejść przez dwa główne kroki przygotowane w systemie:

Rejestracja placówki Nauczyciel wychowania fizycznego lub dyrektor szkoły dokonuje zgłoszenia szkoły na platformie

Prezentacja potencjału sportowego (Zakładka nr 2) Po zalogowaniu do systemu szkoła przesyła materiał konkursowy, który stanowi kluczowy element oceny merytorycznej. Do wyboru jest przygotowanie krótkiego filmu (maksymalnie 150 sekund) lub prezentacji w formacie PPTX.

W ramach programu szczególnie cenione są materiały (film lub prezentacja), które pokazują aktywność sportową placówki, pasję uczniów do ruchu oraz kreatywne podejście do promowania zdrowego stylu życia. To właśnie na ich podstawie oceniany jest sportowy duch i gotowość szkoły do udziału w głównej części rywalizacji.

Dwie ścieżki udziału

Nauczyciel rejestrujący placówkę może zdecydować się na pełną ścieżkę konkursową (obejmującą zgłoszenie zdjęcia i walkę o stroje) lub wybrać ścieżkę uproszczoną. W tym drugim wariancie wystarczy sama akceptacja regulaminu 9. edycji, co gwarantuje szkole automatyczny udział w etapie sportowym i możliwość rywalizacji o wizyty Ambasadorów w szkole oraz udział w Wielkim Finale, bez ubiegania się o pakiety strojów w fazie kwalifikacji.

Zasady gry: Punktuje każdy uczeń!

Zasady programu są proste i promują udział jak największej liczby uczniów. W etapie sportowym (Etap III) wszyscy uczestnicy wykonują ćwiczenia przygotowane przez Ambasadorów, publikowane na stronie DruzynaEnergii.pl. Podobnie jak w latach ubiegłych, szkoły zostaną podzielone na cztery grupy według wielkości: małe, średnie, duże i wielkie.

Dzięki temu rywalizacja pozostaje sprawiedliwa. Placówki konkurują w ramach porównywalnych kategorii. Podstawowa zasada oceniania pozostaje niezmienna: im więcej uczniów z klas 4-7 (klasy ósme nieobowiązkowo) ćwiczy, tym większe szanse szkoły na wygraną. Udział klas ósmych, ze względu na ich napięty grafik egzaminacyjny w ostatnim semestrze, jest dobrowolny i nieobowiązkowy, choć ich zaangażowanie również może zasilić konto punktowe placówki.

Dodatkowo, szkoła, która nie zwycięży w żadnej z głównych kategorii, ale wyróżni się wyjątkową kreatywnością, może otrzymać tzw. „dziką kartę” - nagrodę specjalną gwarantującą wizytę Ambasadorów w szkole i udział w Wielkim Finale.

Zrównoważony rozwój i troska o społeczności lokalne

Drużyna Energii to projekt, który wykracza poza sportową rywalizację. Program kładzie nacisk na edukację prozdrowotną, świadomy styl życia oraz ochronę środowiska, promując ideę zrównoważonego rozwoju. Motywem przewodnim, obecnym na każdym etapie programu, jest dbałość o środowisko i popularyzacja odnawialnych źródeł energii (OZE) - związane z działalnością Grupy Energa. Te zielone żywioły stały się fundamentem podziału uczestników na drużyny: Słońca, Wiatru, Wody oraz Ziemi. Dopełnieniem tej sportowo-ekologicznej układanki jest Drużyna Serca - symbol współpracy, relacji i wyjątkowej, ludzkiej energii, która każdego dnia napędza nas do działania.

Sportowi mistrzowie inspirują młodzież

Magnesem przyciągającym uczniów do aktywności są wybitni Ambasadorzy projektu. W 9. edycji na czele sportowych żywiołów (Słońce, Woda, Wiatr, Ziemia i Serce) staną m.in.: Ambasador Wizerunkowy Piotr Gruszka (legenda polskiej siatkówki), Kacper Gołębiowski i Jakub Schenk (koszykówka), Michał Danilczuk (taniec), Piotr Papaj (piłka ręczna), Hanna Maliszewska (rugby) oraz Izabela Bełcik (siatkówka) i prowadzący - Jerzy Mielewski. Nowością jest także udział Mateusza Fusiarza w roli oficjalnego Reportera projektu oraz debiut nowej maskotki Energi - Motyldy.

- Drużyna Energii to projekt inny niż wszystkie. Tutaj nie ma presji na perfekcyjny wynik sportowy - liczy się wspólnota, chęć do działania i ogromna energia, którą przekazują nauczyciele. To wspaniałe uczucie widzieć jak sport włącza do wspólnej zabawy całe klasy. Jako ambasadorzy jesteśmy tu po to, by pokazać młodzieży, że każdy ruch to krok w dobrą stronę - podkreśla Piotr Gruszka.

Ważnym głosem w programie są sami nauczyciele wychowania fizycznego, którzy na co dzień pracują z młodzieżą.

- Dla nauczycieli i uczniów to super przygoda. Z własnego doświadczenia wiem, że udział w Drużynie Energii ogromnie integruje klasę. Perspektywa wygrania profesjonalnych strojów i dumy z występu w Wielkim Finale sprawia, że warto walczyć do końca. Zachęcam każdego nauczyciela, by zgłosił swoją szkołę - to inwestycja w zdrowie i uśmiech dzieciaków - podsumowuje Barbara Brotaj, laureatka poprzedniej edycji, a obecnie Kapitan Drużyny Wody.

Ramowy harmonogram 9. edycji Drużyny Energii:

13 kwietnia 2026 - Oficjalna Inauguracja w Ergo Arenie

Do 30 kwietnia 2026 - Zgłoszenia i kwalifikacje szkół (rejestracja na DruzynaEnergii.pl)

Od 5 maja 2026 do 1 czerwca 2026 - Etap sportowy (wykonywanie zadań od Ambasadorów)

Czerwiec 2026 - Wizyty z gwiazdami w 5 najlepszych szkołach oraz dwudniowy Wielki Finał

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie DruzynaEnergii.pl . Zachęcamy również do śledzenia profili projektu w mediach społecznościowych pod hasztagiem #Ćwiczzdrużyną.