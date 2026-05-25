Duże zmiany w standardach opieki okołoporodowej. Opowiadają rodzinne: pielęgniarka i położna z Iławy

Dla pacjentek zmieniło się sporo, bo szpitale muszą zapewnić znieczulenia zewnątrzoponowe, a poza tym nie czeka się do 21 tygodnia ciąży ze zgłoszeniem do położnej rodzinnej. Już od stwierdzenia ciąży położna rodzinna pomoże się zmierzyć z tematem rodzicielstwa.
Barbara Chojnowska (położna rodzinna) i Wioletta Słomska (pielęgniarka rodzinna) z Agencji Świadczeń Medycznych Vita opowiadają o tym, co się zmieniło w standardach opieki okołoporodowej.
POSŁUCHAJ WYWIADU WYEMITOWANEGO PIERWOTNIE NA ANTENIE RADIA ESKA IŁAWA
Zmiany w standardach opieki - Barbara Chojnowska (położna rodzinna) i Wioletta Słomska (pielęgniarka rodzinna)
