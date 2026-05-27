„Historia jednej ulicy” na Mazurskiej i Chodkiewicza. W programie tym razem też koncert

Michał Młotek zaprasza na Historię Jednej Ulicy. Po raz pierwszy zakończy się koncertem

To już trzecia wizyta na ulicach Mazurskiej i Chodkiewicza w ramach Historii Jednej Ulicy. Pierwsze spotkanie w tej okolicy zorganizowano 30 kwietnia 2016 roku. Drugie odbyło się 2 października 2022 roku.

Podczas majowej wędrówki uczestnicy usłyszą m.in. o tym, gdzie dokładnie znajdowała się Mała Żuława, czym był legendarny Mały Sopot i jak trafił do Iławy Ośrodek Doświadczalny Politechniki Gdańskiej. Nie zabraknie też opowieści o legendarnym „Kormoranie” i pomniku Stefana Żeromskiego. Prawdziwą gratką dla osób, które wezmą udział w spacerze, będzie możliwość wejścia do piwnic i na strych zabytkowej willi przy ulicy Sienkiewicza 10, będącej siedzibą Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie. Wszystkie historie zostaną zilustrowane unikalnymi materiałami archiwalnymi pochodzącymi ze zbiorów Internetowego Muzeum Iławy.

Współorganizatorem majowego spaceru jest Fundacja Nurtownia – obecny gospodarz willi przy ulicy Mazurskiej 2. Podczas spotkania przy willi, które zakończy niedzielny spacer, mieszkańcy nie tylko poznają oficjalne plany fundacji wobec tego wyjątkowego obiektu, ale będą mogli również osobiście podzielić się swoimi oczekiwaniami i pomysłami na jego wykorzystanie.

Spacer po ulicach Mazurskiej i Chodkiewicza rozpocznie się o godzinie 15:00. Miejscem zbiórki uczestników wyprawy jest Skwer Stefana Żeromskiego.

Historyczna wędrówka zakończy się muzycznym akcentem. Około godziny 17:00 w Restauracji Leśna przy ulicy Sienkiewicza 9 rozpocznie się koncert zespołu „Między Dźwiękami”.

