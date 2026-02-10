Tylko 10 gmin z warmińsko-mazurskiego za wsparciem z programu Aktywne Place Zabaw 2026

222 żłobki i kluby dziecięce prowadzone przez gminy otrzymają dofinansowanie do budowy, przebudowy lub doposażenia w 2026 r. placów zabaw. Gminy, którym przyznano dofinansowanie otrzymają łącznie ok. 60,8 mln zł.

Gminy złożyły wnioski na przebudowę lub doposażenie placów zabaw przy 265 instytucjach opieki. Ostatecznie dofinansowanie w kwocie 60 802 560,86 zł. zł zostało przyznane na budowę, przebudowę lub doposażenie placów zabaw przy 222 instytucjach opieki (łącznie odrzucono lub pozostawiono bez rozpatrzenia wnioski dotyczące 43 instytucji opieki).

O dofinansowanie mogły ubiegać się gminy, które:

prowadzą instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka lub klubu dziecięcego, tj. są one wpisane do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i wpis ten został dokonany do dnia ogłoszenia Programu,

wysokość miesięcznej opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym, którą rodzic byłby zobowiązany ponosić, gdyby nie zostało mu przyznane prawo do świadczenia „aktywnie w żłobku” nie przekracza kwoty 1500 zł.

Dofinansowanie można było otrzymać do:

budowy nowych przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw,

przebudowy, rozbudowy lub doposażenia istniejących, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na realizację programu „Aktywne Place Zabaw” 2026 61,3 mln zł ze środków Funduszu Pracy.

Wysokość dofinansowania wynosi do 300 000 zł na instytucję opieki, niezależnie od tego ilu placów zabaw dotyczy wniosek, co oznacza, że jeśli gmina prowadzi więcej niż jedną instytucję opieki, mogła wnioskować o dofinansowanie w wysokości do 300 tys. zł dla każdej z nich.

Tylko i aż 10 gmin w warmińsko-mazurskim

W przypadku województwa warmińsko – mazurskiego wszystkie zarekomendowane przez Wojewodę wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Oznacza to, iż wnioskowana dotacja z Funduszu Pracy w wysokości 2.997.600 zł trafi do 10 gmin z terenu Warmii i Mazur z przeznaczeniem na budowę, przebudowę lub doposażenie, przynależących do żłobków lub klubów dziecięcych placów zabaw.

Żłobek Miejski w Bisztynku ul. Kolejowa 7, 20 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania

ul. Kolejowa 7, 20 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania Żłobek Miejski w Braniewie ul. Sucharskiego 19A, 48 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania

ul. Sucharskiego 19A, 48 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania Żłobek Miejski w Dobrym Mieście ul. Garnizonowa 20, 43 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania

ul. Garnizonowa 20, 43 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania Żłobek w Kisielicach ul. Daszyńskiego 21, 20 miejsc opieki, 299 500,00 dofinansowania

ul. Daszyńskiego 21, 20 miejsc opieki, 299 500,00 dofinansowania Żłobek samorządowy "Promyk" w Mikołajkach ul. Papieża Jana Pawła II 7, 25 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania, 35 651,44 wkładu własnego

ul. Papieża Jana Pawła II 7, 25 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania, 35 651,44 wkładu własnego Żłobek Miejski w Orzyszu ul. Ratuszowa 4, 32 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania

ul. Ratuszowa 4, 32 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania Klub dziecięcy w Wilkasach ul. Olsztyńska 29, 16 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania

ul. Olsztyńska 29, 16 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania Żłobek Gminny w Stębarku Stębark 56, 17 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania

Stębark 56, 17 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania Żłobek w Rybnie ul. Wyzwolenia 10 A, 50 miejsc opieki, 298 100,00 dofinansowania

ul. Wyzwolenia 10 A, 50 miejsc opieki, 298 100,00 dofinansowania Gminny Żłobek w Świętajnie ul. Parkowa 48, 14 miejsc opieki, 300 000,00 dofinansowania