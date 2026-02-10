Powraca warmińsko-mazurski bon turystyczny. Edycja wiosenna - trzy bony do wyboru

Warmińsko-Mazurska Regionalna Organizacja Turystyczna, będąca Organizatorem Programu Wiosna na Warmii i Mazurach realizowanego poprzez WARMIŃSKO-MAZURSKI BON TURYSTYCZNY rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń od Obiektów noclegowych z Warmii i Mazur zainteresowanych udziałem w programie.

Nabór obiektów noclegowych do Programu będzie prowadzony w okresie 09 – 20 lutego 2026 roku.

Obiekty noclegowe należy zgłaszać poprzez stronę https://www.bonwarmiamazury.pl.

Na bony kwotowe zostało przeznaczone 2.000.000 zł.

Oficjalny start Programu zaplanowany został na dzień 27 lutego 2026 roku, a realizacja dopłat do noclegów oraz bonów zniżkowych obejmie okres – 02 marca – 17 maja 2026 roku z wyłączeniem dat: 04-06 kwietnia oraz 01-03 maja 2026 roku.

Wartość bonu kwotowego jest uzależniona od rodzaju obiektu noclegowego.

bon o wartości 300 zł. jest dedykowany obiektom tj. hotel *, **, pensjonat, apartament, domek turystyczny, ośrodek wypoczynkowy, kemping (camping), motel, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne, pole biwakowe

bon o wartości 500 zł. jest dedykowany obiektom tj. hotel ***, ****, *****

Bony zniżkowe dotyczą udzielenia procentowej zniżki (10%) przez obiekty noclegowe na usługi noclegowe uczestniczące w Programie wobec osób, które wygenerują bony zniżkowe.

Przed rejestracją warto zapoznać się z Regulaminami Programu zamieszczonym na stronie https://www.bonwarmiamazury.pl (w zakładce Regulaminy), a następnie zgłosić swój obiekt!

Z jesiennej edycji warmińsko-mazurskiego bonu turystycznego skorzystało blisko 3,5 tysiąca użytkowników.

- Najważniejszym celem programu było pobudzenie turystyki w okresie poza sezonem turystycznym. Pierwsze dane pokazują, że udało się osiągnąć wzrosty, co skłania do kontynuowania programu również wczesną wiosną. Mam nadzieję, że także i tym razem zainteresowanie nim będzie duże. Program Wiosna na Warmii i Mazurach, realizowany przez warmińsko-mazurski bon turystyczny, to propozycja zarówno dla mieszkańców jak turystów spoza województwa - poinformował marszałek województwa Marcin Kuchciński.

Dodał, że dzięki bonowi będzie można zorganizować wiosenny pobyt i cieszyć się atrakcjami, jakie oferuje region a to przede wszystkim jeziora, zabytki, rekreacja na świeżym powietrzu czy smakowanie regionalnej kuchni.

Z bonu będzie można skorzystać już od marca a start programu Wiosna na Warmii i Mazurach nastąpi 27 lutego. Realizacja dopłat do noclegów oraz wykorzystanie bonów zniżkowych obejmie okres od 2 marca do 17 maja z wyłączeniem Świąt Wielkiej Nocy (4 – 6 kwietnia) oraz majówki (1 – 3 maja).

Pierwszy etap programu, czyli rejestracja obiektów rozpocznie się 9 lutego i potrwa do 20 lutego. Od 23 do 27 lutego do programu będą mogli rejestrować się uczestnicy. Generowanie bonów nastąpi 27 lutego; start przewidziano między godziną 11 a 12.

- Użytkownicy, którzy stali się sympatykami Warmii i Mazur podczas jesiennej edycji, nie muszą zakładać nowych kont, aby wziąć udział w drugiej edycji programu. Wystarczy, że zalogują się na swoje konto i zaakceptują regulaminy edycji wiosennej - przekazał urząd marszałkowski.