Tunel pod torami w Iławie coraz bliżej realizacji

Przejazd w centrum Iławy znajduje się na ruchliwej trasie kolejowej E65 (Warszawa – Gdańsk), przez co szlabany bywają opuszczone łącznie przez ponad 12 godzin na dobę. Aby ułatwić poruszanie się po mieście, iławscy społecznicy stworzyli darmową aplikację mobilną "Przejazd Iława", która monitoruje rozkłady jazdy pociągów i pozwala kierowcom sprawdzać w czasie rzeczywistym, czy przejazd jest otwarty.

Tymczasem pojawiło się światełko w - nomen omen - tunelu. PKP zatwierdziło długo wyczekiwaną budowę tunelu pod torami w ciągu ulic Wyszyńskiego i Grunwaldzkiej w Iławie, który zastąpi obecny, niezwykle uciążliwy przejazd. Zgodnie z najnowszymi planami, inwestycja o szacowanym koszcie ponad 100 milionów złotych ma zostać zrealizowana do 2030 roku.

Ojciec Tadeusz Rydzyk, przedsiębiorczy ksiądz z Torunia, zarobił w poprzednim roku ponad 3 mln złoty na swojej ciepłowni geotermalnej