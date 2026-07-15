Tunel pod torami w Iławie coraz bliżej realizacji

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-07-15 18:49

Przez przejazd kolejowy przy ul. Grunwaldzkiej / Wyszyńskiego dziennie przejeżdża kilkanaście tysięcy samochodów. Piesi mogą wybrać przejście podziemne. Kierowcy nie mają wielkiego wyboru, jak tylko stać i czekać na otwarcie szlabanu. Tunel pod torami trafił właśnie na listę zadań do realizacji przez PKP.

Przejazd kolejowy w Iławie z otwartymi szlabanami i radiowozem. O budowie tunelu przeczytasz na Eska Iława.
Autor: KPP Iława/ Materiały prasowe

Przejazd w centrum Iławy znajduje się na ruchliwej trasie kolejowej E65 (Warszawa – Gdańsk), przez co szlabany bywają opuszczone łącznie przez ponad 12 godzin na dobę. Aby ułatwić poruszanie się po mieście, iławscy społecznicy stworzyli darmową aplikację mobilną "Przejazd Iława", która monitoruje rozkłady jazdy pociągów i pozwala kierowcom sprawdzać w czasie rzeczywistym, czy przejazd jest otwarty.

Tymczasem pojawiło się światełko w - nomen omen - tunelu. PKP zatwierdziło długo wyczekiwaną budowę tunelu pod torami w ciągu ulic Wyszyńskiego i Grunwaldzkiej w Iławie, który zastąpi obecny, niezwykle uciążliwy przejazd. Zgodnie z najnowszymi planami, inwestycja o szacowanym koszcie ponad 100 milionów złotych ma zostać zrealizowana do 2030 roku.

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