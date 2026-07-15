Sanepid, policja i straż kontrolują wakacyjne obozy

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-07-15 14:21

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji z Iławy wraz z funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie oraz przedstawicielką Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Iławie, przeprowadzili kontrolę i spotkanie profilaktyczne na terenie Harcerskiej Bazy Obozowej w Siemianach.

Strażacy kontrolujący obóz harcerski w lesie w Siemianach. O bezpieczeństwie dzieci przeczytasz na Eska Iława.
Autor: KPP Iława/ Materiały prasowe

Obecnie na terenie bazy wypoczywa ponad 500 harcerzy z całej Polski. Głównym celem wizyty było sprawdzenie warunków bezpieczeństwa oraz zapewnienie bezpośredniego kontaktu funkcjonariuszy z organizatorami wypoczynku i opiekunami.

Podczas kontroli mundurowi wraz z przedstawicielką PSSE sprawdzili infrastrukturę obozową i warunki w któych przebywają dzieci. Funckjoanriusze rozmawiali z kadrą kierowniczą oraz opiekunami dzieci o obowiązkach organizatorów wynikających z przepisów, w tym m.in. o konieczności bieżącego monitorowania prognoz pogody oraz przygotowania procedur ewakuacyjnych.

W związku z możliwymi zagrożeniami przeprowadzono również próbną ewakuację obozowiska, któa przebiegła bardzo sprawnie. Podczas spotkania z harcerzami, mundurowi rozmawiali na temat bezpiecznego spędzania wolnego czasu i odpowiedzialności za swoje zachowania. Przypomniano również o zasadach odpowiedzialnego zachowania się nad wodą oraz w wodzie, a także w lesie.

Zarówno przedstawiciele policji jak i straży pożarnej, pozostają w stałym kontakcie z komendantami obozów, celem zapewnienia wszystkim bezpieczeństwa i ochrony, a także monitorowania ilości przebywających uczestników. Regularne kontrole i spotkania profilaktyczne są niezwykle ważne celem zapewnienia nie tylko bezpieczeństwa, ale także odpowiedzialności wśród uczestników obozów.

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