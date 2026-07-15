Letni Suski Chill zaprasza na wieczór pełen muzyki, słowiańskich inspiracji i letnich atrakcji

W programie znalazły się muzyka na żywo, strefa relaksu, nietypowa rywalizacja oraz wspólne śpiewanie przy ognisku.

Chill na plaży

Od godziny 18:00 na uczestników czekać będzie strefa aktywnego wypoczynku. Plaża wypełni się leżakami, grami i aktywnościami plenerowymi dla całych rodzin. Wakacyjny klimat, muzyka i możliwość odpoczynku nad jeziorem sprawią, że będzie to doskonały początek piątkowego wieczoru.

Koncert zespołu Słovianki

O godzinie 20:00 na Letniej Scenie SOK wystąpi zespół Słovianki. Trzy charyzmatyczne wokalistki zabiorą publiczność w muzyczną podróż inspirowaną słowiańskim folklorem, prezentując nowoczesne aranżacje, znane przeboje i autorskie interpretacje. To koncert pełen energii, kobiecej siły i letnich emocji.Koncert został sfinansowany ze środków Funduszu Promocyjnego ZAW STOART.

Nocne Mistrzostwa Poszukiwania Bursztynu

Po zmroku rozpocznie się jedno z najbardziej oryginalnych wydarzeń tegorocznego Letniego Suskiego Chillu – Nocne Mistrzostwa Poszukiwania Bursztynu.Sześć drużyn zmierzy się w wyjątkowej rywalizacji, poszukując bursztynów ukrytych na specjalnie przygotowanych sektorach plaży. Korzystając z latarek UV, uczestnicy będą mieli określony czas na odnalezienie jak największej liczby okazów. O zwycięstwie zdecyduje łączna masa zebranych bursztynów.Udział w mistrzostwach jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 55 278 61 16, a liczba miejsc jest ograniczona.Po zakończeniu zawodów organizatorzy zaproszą również wszystkich chętnych do otwartych poszukiwań bursztynu. Dzięki temu każdy będzie mógł spróbować swoich sił i poczuć emocje związane z odkrywaniem ukrytych skarbów.

Karaoke z gitarą przy ognisku

Wieczór zakończy się wspólnym śpiewaniem przy ognisku. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników muzyki – zarówno osoby grające na gitarze lub innych instrumentach, jak i tych, którzy po prostu lubią śpiewać.Nie liczą się umiejętności, lecz wspólna zabawa i wyjątkowa atmosfera letniego wieczoru. Dla uczestników przygotowano również bezpłatne kiełbaski (do wyczerpania zapasów).

Harmonogram wydarzenia

17 lipca 2026 r. | Plaża Miejska w Suszu

18:00 – Chill na plaży – strefa relaksu, gry i aktywności plenerowe

20:00 – Koncert zespołu Słovianki

22:00 – Nocne Mistrzostwa Poszukiwania Bursztynu

22:15 – Karaoke z gitarą przy ognisku

Wszystkie atrakcje organizowane w ramach Letniego Suskiego Chillu są bezpłatne. Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców Gminy Susz, turystów oraz wszystkich miłośników letnich wydarzeń do wspólnego spędzenia piątkowego wieczoru nad Jeziorem Suskim. Muzyka, aktywności, wyjątkowa rywalizacja i wspólna zabawa stworzą niezapomnianą atmosferę letniego wypoczynku.

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