Trzy dni święta Ostródy. Będzie nie tylko muzycznie

W ten weekend w Ostródzie będzie się działo naprawdę wiele!

PIĄTEK, 31 lipca

18:00 Koncert zespołu Czerwony Tulipan na dziedzińcu Zamku w Ostródzie

19:20 Oficjalne otwarcie Dni Ostródy oraz przekazanie symbolicznych kluczy do bram miasta, dziedziniec Zamku w Ostródzie

20:00 Koncert Renaty Przemyk na dziedzińcu Zamku w Ostródzie

20:00 W Amfiteatrze Polska Noc Kabaretowa – Kabaret Nowaki, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Smile, Kabaret Moralnego Niepokoju, Kabaret K2, Mariusz Kałamaga oraz Kabaret K2

20:30 - 23:30 Silent Disco na molo – to impreza, podczas której uczestnicy tańczą w specjalnych, bezprzewodowych słuchawkach na których znajduje się przełącznik pozwalający na zmianę między kanałami z różną muzyką

SOBOTA, 1 sierpnia

9:30 Zawody rowerowe dla dorosłych i dla dzieci wokół Jez. Sajmino. Więcej szczegółów na: UKS Łukosz Ostróda Sport Team

9:30 – 11:00 Joga z Faustyną – spotykamy się na trawie w okolicach wyciągu do nart wodnych. W razie niepogody – przenosimy się pod daszek na molo. Zajęcia absolutnie dla wszystkich – również dla tych, którzy nigdy wcześniej nie ćwiczyli

10:00 – 17:00 Warsztaty Klub Plastyka Amatora - Ostróda na molo. Będziecie mogli stworzyć swój własny obraz pod okiem doświadczonych Artystów, a pod koniec warsztatów odbędzie się „mobilna wystawa”, czyli przejście z obrazami Bulwarem Europejskim

12:00 Spektakl Teatru Trójkąt pt. „Smocze prawo” w murach ostródzkiego Zamku. To przedstawienie dla dzieci opowiadające o przygodach bohatera wyruszającego w niezwykłą podróż!

13:00 – 16:00 Eurotipy dla młodych – stoisko Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, parking przed Amfiteatrem

13:00 – 16:00 Piknik rodzinny: w tym roku również zbieramy na leczenie i rehabilitację Leosia – będzie loteria fantowa, licytacje, występ Kapela Ludowa Ostródzianie i wiele działań towarzyszących:

Otwarta Strefa Cyrkowa: Przestrzeń dla całych rodzin, gdzie każdy może podejść i spróbować cyrkowego rzemiosła. Wypełniona po brzegi kolorowymi rekwizytami, zabawą i swobodą przykuwa uwagę przechodniów, którzy dołączają do zabawy.

Strefa Castorama Ostróda – gratka dla małych majsterkowiczów

Strefa wodnych dmuchańców BIG Ostróda

Punkt Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostródzie - Zabawy i ciekawostki związane ze zdrowym stylem życia

Strefa zabaw Klub Malucha i Przedszkole Niepubliczne Zielona Ciuchcia

13:00 Gotowanie zupy Karmuszki z burmistrzem Ostródy i Rock and grill, a o 14:00 degustacja!

13:00 – 15:00 Darmowa nauka pływania na wakeboardzie z instruktorem

15:00 Spacer po Ostródzie z przewodniczką Magdą Malisz. Start na dziedzińcu ostródzkiego Zamku. Temat: Na wodzie i na szynach czyli kanał i kolej w Ostródzie

LATO TEATRALNE – DZIEŃ SZTUKI ULICY – wszystkie spektakle będą się odbywać w okolicach placu zabaw na nabrzeżu Jez. Drwęckiego:

15:00 Mr & Mrs Frantic w wykonaniu Matyldy Górskiej i Romano Franto – familijny dwuosobowy spektakl cyrkowo-komediowy, który opowiada historię przyjaźni cyrkowej lalki i osobliwego klowna. Ich spotkanie zaczyna się od niefortunnych prób komunikacji i prowadzi do odkrycia niezwykłych talentów, takich jak taniec z hula hop, manipulacja kryształową kulą czy kręcenie ogniem. Wszystko to przeplata się z komediowymi skeczami klauna oraz komicznymi interakcjami z publicznością

16:00 „Poza Prawem” w wykonaniu Dominika Srzednickiego „DomiCirco” - Komediowe, interaktywne show, w którym iluzja spotyka komedię, a elegancki “przekręt” staje się formą sztuki. Na scenie pojawi się Henryk Zbir – charyzmatyczny magik, który w obliczu twardej rzeczywistości artysty cyrkowego postanawia zboczyć z legalnej ścieżki. Wykorzystując swoje umiejętności iluzjonistyczne, zarabia na życie sprytem, kombinowaniem i wprowadzaniem widzów w błąd. A wszystko to oczywiście w imię dobrej zabawy! “Poza prawem” to show, w którym klasyczne sztuczki zyskują współczesną oprawę. Dynamiczne tempo, kontakt z publicznością, duża dawka improwizacji i wyrafinowane triki tworzą widowisko, które bawi i zaskakuje

17:00 „Jarzyna” w wykonaniu Kamil żongler - Spektakl opowiada o rzeczach, które są ważną częścią naszego życia, a czasem niekoniecznie lubianą, zwłaszcza przez młodszą część naszego społeczeństwa. Mowa tu o warzywach. Bulwy, nacie, strączki, liście mogą przyprawiać o ból głowy naszych najmłodszych. Co jeśli można by spróbować zmienić nieco zdanie na ich temat i dać dzieciom szansę aby w kontrolowanych warunkach spektaklu zobaczyły owe warzywa w jaśniejszym świetle? Spektakl „Jarzyna” został zrealizowany w nurcie teatru ulicy przy pomocy klaunady, żonglerki oraz warzyw, aby bawić, prowokować i dać okazję do spróbowania nowego!

18:00 Marcin Lipsky Show - Marcin Lipsky łączy komedię, kontrolowany chaos i widowiskową manipulację ogniem. Jego program to połączenie surowej energii ulicznych pokazów, błyskotliwego humoru i wciągającego storytellingu

15:00 – 19:00 Muzeum W Ostródzie zaprasza na warsztaty kaligrafii oraz tworzenia biżuterii

19:00 Koncerty: Wiktor Dyduła i Carla Fernandes, Amfiteatr, wydarzenie biletowane

19:00 Dyskoteka na molo, zagra DJ Simon G

21:00 Zapraszamy na wieczorny pokaz tańca z ogniem na dziedzińcu ostródzkiego Zamku

22:30 Widowisko ogniomistrzowskie – nabrzeże Jez. Drwęckiego

NIEDZIELA, 2 sierpnia

9:30 – 11:00 – Joga na trawie z Faustyną – okolice wyciągu do nart wodnych, a w razie niepogody: molo

11:00 – 15:00 – Strefa Ostródzkiej Rady Organizacji Pozarządowych, gdzie zaprezentuje się większość działających w Ostródzie NGO. Skwer Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz (fontanna Rybaka)

12:00 - 16:00 Pokazy średniowiecznego uzbrojenia i warsztaty garncarstwa w Muzeum w Ostródzie

13:00 - 16:00 Dalsza część pikniku rodzinnego i zbiórki na leczenie i rehabilitację Leosia –loteria fantowa, licytacje

Występ Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Ostródzie: Koncert w ramach realizacji zadania publicznego finansowanego z budżetu Miasta Ostróda: "Muzyka w przestrzeni publicznej – koncerty plenerowe w Ostródzie” organizowany przez Ostródzkie Towarzystwo Muzyczne im. Maksymiliana Kubackiego

Strefa wodnych dmuchańców BIG Ostróda

Animacje z Zielony Balonik, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, Środowiskowy Dom Samopomocy „Bratek” w Ostródzie, Miejska Biblioteka Publiczna w Ostródzie

Strefa Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury

13:00 – 15:00 Darmowa nauka pływania na wakeboardzie z instruktorem

16:00 Piana Party!

17:00 Zumba z Anetą Dams na molo – porządna dawka energii i dobrej zabawy!

18:00 Potańcówka dla seniora, chociaż zapraszamy wszystkich chętnych! Dj Simon G zagra hity lat 60., 70., i 80.!

19:00 Koncerty: Perfect & Łukasz Drapała i Bonaventura, Amfiteatr – wydarzenie biletowane (15 zł)

22:30 LinViolin Laser Show czyli Świecące Skrzypce Karoliny Sydorowicz – spektakl świetlny na molo

A poza tym:

31.07-2.08 Transmisja programu Zakup w ciemno TTV w okolicach mostku przy rzece Drwęcy

31.07-2.08 Pokazy iluminacji świetlnych w parku nad Jez. Drwęckim

1.08-2.08 Rejs po Jez. Drwęckim i przejazd autobusem „londyńczykiem” – atrakcja biletowana, szczegóły na Żegluga Ostródzko-Elbląska

1.08-2.08 w godz. 10:00 – 18:00 zapraszamy do Muzeum w Ostródzie na oglądanie wystaw stałych oraz czasowych