„Balet na koniu” w Tynwałdzie. Finały Warmińsko-Mazurskiego Pucharu w Ujeżdżeniu

Ujeżdżenie „To jak jazda figurowa na koniu”

Podczas gdy większość imprez jeździeckich w okolicy skupia się na skokach przez przeszkody, nadchodzące zawody w Tynwałdzie zaprezentują zupełnie inne oblicze tego sportu. Ujeżdżenie (dresaż) opiera się na pełnym porozumieniu i dyskretnej komunikacji między jeźdźcem a zwierzęciem.

– Gdybym miała porównać ujeżdżenie komuś, kto nie zna tego sportu, powiedziałabym, że to trochę taki balet albo jazda figurowa na koniu – tłumaczyła Paulina Pesta-Szkamelska w rozmowie na antenie Radia Eska Iława.

Rywalizacja odbywa się na specjalnie przygotowanej arenie (tzw. czworoboku) o wymiarach 20x40 lub 20x60 metrów. Sędziowie oceniają przejazd pary pod kątem precyzji, układu figur oraz zachowania samej pary:

Precyzja i dokładność – idealne wykonanie każdego z elementów programu.

Jezdność i reakcja konia – zwierzę ma wykonywać polecenia bez oporu i z widoczną lekkością.

Dosiad jeźdźca – nienaganna postawa i subtelność dawanych sygnałów.

Sztuka polega na tym, aby sygnały kierowane do konia były dla widzów z zewnątrz niemal niewidoczne, a sam ruch zwierzęcia sprawiał wrażenie całkowicie naturalnego.

Wyjątkowa okazja po latach przerwy

Finał Pucharu to podsumowanie całorocznych zmagań najlepszych zawodników z całego województwa warmińsko-mazurskiego. Dla mieszkańców powiatu iławskiego, to rzadka okazja do podziwiania tej dyscypliny na żywo – oficjalne zawody w ujeżdżeniu nie odbywały się w tym rejonie od wielu lat.

Atrakcje dla dzieci: Hobby Horse z nowym wyzwaniem

Organizatorzy przygotowali również coś dla młodszych miłośników sportów konnych. Obok głównych zmagań odbędą się popularne zawody Hobby Horse (jazdy na kukiełkowych konikach na kiju).

W tym roku na dzieci czeka nowość – oprócz tradycyjnego pokonywania przeszkód, będą mogły spróbować swoich sił także w konkursie ujeżdżeniowym na własnych nogach.

Zapisy: Organizatorzy proszą o zgłoszenia z 1–2 dniowym wyprzedzeniem (co ułatwi przygotowanie list startowych), jednak osoby zapisujące się na miejscu w dniu zawodów również zostaną przyjęte.

Sprzęt: Dla dzieci, które nie posiadają własnego „konika”, na miejscu dostępny będzie sprzęt zastępczy.

Najważniejsze informacje dla odwiedzających

Kiedy: 29–30 sierpnia (sobota – niedziela)

29–30 sierpnia (sobota – niedziela) Godziny : od ok. 10:00 do późnych godzin popołudniowych

: od ok. 10:00 do późnych godzin popołudniowych Gdzie : Tynwałd (gmina Iława)

: Tynwałd (gmina Iława) Wstęp: otwarty dla wszystkich widzów

To doskonała propozycja na spędzenie ostatniego weekendu wakacji z całą rodziną. Na miejscu nie zabraknie emocji sportowych, atrakcji dla dzieci oraz możliwości przyjrzenia się jeździectwu z zupełnie nowej perspektywy.

Posłuchajcie o wydarzeniu więcej w rozmowie Dawida Jakubowskiego z Pauliną Pestą-Szkamelską z Leśne Team: