Pięciu pijanych i aż dwa wypadki. To nie był spokojny weekend na iławskich drogach

Jechał przez mostek dla pieszych

Pierwszego z nieodpowiedzialnych kierujących zatrzymali policjanci w piątek (24.07.2026 r.) kilka minut po godzinie 12:00. Funkcjonariusze podczas patrolu na terenie miasta i gminy Lubawa zauważyli, jak wzdłuż chodnika w kierunku ruin zamku przez mostek dla pieszych, jedzie opel. Policjanci zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Okazał się nim 86-latek, który miał nieważne prawo jazdy. Mężczyzna za swoje zachowanie w najbliższym czasie odpowie przed sądem.

Natomiast po godzinie 13:00 policjanci zatrzymali do kontroli kierującego Nissanem. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że 41-latek kierował samochodem, nie posiadając do tego uprawnień. Mężczyzna również odpowie przed sądem.

Tymczasem po godzinie 19:00 na drodze krajowej nr 16 w miejscowości Laseczno 33-latka kierująca Renaultem nie upewniła się, czy może wykonać manewr wyprzedzania i doprowadziła do bocznego zderzenia z wyprzedzającym ją zespołem pojazdów. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało.

Mandat na tysiąc złotych

Po godzinie 20:00 na jednej z suskich ulic policjanci zatrzymali do kontroli drogowej rowerzystę. W trakcie czynności okazało się, że 46-latek kierował jednośladem pod działaniem alkoholu. Mieszkaniec Susza za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 1000 zł.

Natomiast w sobotę (25 lipca 2026) na drodze krajowej nr 16 między Stradomnem a Lasecznem 68-latek kierujący Kią nie zachował należytej ostrożności i odpowiedniej odległości od poprzedzającego go BMW, doprowadzając do zderzenia z nim. W wyniku tego zdarzenia BMW przemieściło się na przeciwległy pas ruchu, zderzyło się z Fordem, a następnie uderzyło w Audi. Trzy osoby z obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala.

Tymczasem po godzinie 15:00 funkcjonariusze podczas patrolu zauważyli kierującego ciągnikiem rolniczym. Policjanci zatrzymali go do kontroli drogowej i sprawdzili w policyjnych systemach. Okazało się, że 24-latek kierował ciągnikiem, mając cofnięte uprawnienia i aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Dodatkowo funkcjonariusze ustalili, że ciągnik nie miał aktualnych badań technicznych.

Bez kasku i na gazie

Kolejni nieodpowiedzialni kierowcy zostali zatrzymani po wypadku drogowym. W trakcie czynności policjanci wstępnie ustalili, że 26-latek kierujący crossem bez tablic rejestracyjnych nie zachował należytego odstępu od poprzedzającego go skutera, również bez tablic rejestracyjnych i doprowadził do zderzenia pojazdów. Okazało się, że obaj kierujący byli pod wpływem alkoholu – 26-latek miał 0,9 promila, a 29-latek 1,7 promila alkoholu w organizmie. Ponadto obaj mieli aktywne sądowe zakazy prowadzenia pojazdów mechanicznych i żaden z nich nie założył kasku ochronnego. 26-latek z poważnymi obrażeniami głowy został przetransportowany do szpitala, a 29-latek trafił do policyjnej celi. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie.

Natomiast w niedzielę (26.07.2026) przed godziną 2:00 policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Mercedesem. Funkcjonariusze wylegitymowali go oraz sprawdzili w policyjnych systemach. W trakcie czynności okazało się, że 20-latek kierował samochodem, nie posiadając uprawnień, ale mając aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi oraz ponad jeden promil alkoholu w organizmie.

Bez świateł i po pijaku

Tymczasem po godzinie 11:00, 75-latek kierujący Volkswagenem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze i doprowadził do zderzenia bocznego z Toyotą. Na szczęście w tym przypadku nikomu nic poważnego się nie stało.

Kolejny nieodpowiedzialny kierujący został zatrzymany podczas pomiaru prędkości. 22-latek w obszarze zabudowanym jechał z prędkością 112 km/h. Policjanci zaproponowali mężczyźni mandat, jednak mieszkaniec Wrocławia skorzystał ze swoich praw i odmówił jego przyjęcia. Za rażące przekroczenie dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym odpowie przed sądem.

Natomiast po godzinie 22:00 policjanci zauważyli kierującego rowerem, który nie miał włączonego obowiązkowego oświetlenia. Okazało się, że nie było to jego jedyne przewinienie, gdyż badanie alkomatem wskazało, że 24-latek kierował jednośladem, mając ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie. Mieszkaniec gminy Susz za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

Miała być kontrola, była pomoc

Tymczasem przed północą funkcjonariusze podczas patrolu na terenie miasta i gminy Susz zauważyli Forda, który jechał bez obowiązkowego oświetlenia. Policjanci postanowili zatrzymać kierowcę do kontroli drogowej. Gdy zawrócili, okazało się, że w tym czasie kierowca uderzył samochodem w drzewo. Funkcjonariusze natychmiast pobiegli do kierowcy i udzieli pierwszej mu pomocy przedmedycznej. Na miejsce przybył również Zespół Ratownictwa Medycznego, który zabrał 24-latka do szpitala. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna kierował samochodem pomimo aktywnego sądowego zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

Jarmark Jakubowy w Szczecinie