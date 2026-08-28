Trwa głosowanie w Suskim Budżecie Obywatelskim. Duży wachlarz pomysłów do wyboru

Zakończono ocenę formalną i merytoryczną projektów zgłoszonych do Suskiego Budżetu Obywatelskiego. Po szczegółowej analizie władze Susza opublikowały listę projektów dopuszczonych do głosowania oraz projektów odrzuconych.

Do kolejnego etapu zakwalifikowano projekty, które spełniły wymagania formalne, były zgodne z regulaminem Budżetu Obywatelskiego oraz mogły zostać zrealizowane w ramach dostępnych środków i kompetencji gminy, i są to:

Tu Bije Serce Ulnowa – Zadbajmy o Nasze Boisko (inwestycyjny)

Bajkowy Zakątek – Modernizacja Placu Zabaw w Bałoszycach (inwestycyjny)

Projekt: Dziecięca Grupa Ludowa „MAŁE MAZURY” – Panna z różą (społeczny)

Kamieniec – Tu rosną skrzydła wyobraźni (inwestycyjny)

Warsztaty dla rodziców – zrozumieć swoje dziecko (społeczny)

Interaktywna podłoga FunFloor 3w1 dla dzieci i młodzieży w Gminie Susz (szkolny)

Zielone Januszewo – miejsce spotkań i odpoczynku (inwestycyjny)

EkoJanuszewo – cykl warsztatów ekologicznych i przyrodniczych dla mieszkańców sołectwa Januszewo (społeczny)

Konwencja Fitness: Balance & Energy fitness (społeczny)

Susz Wspiera Opiekunów (społeczny)

Wiata rekreacyjna dla mieszkańców dzielnicy Oś. Janusz Korczaka (inwestycyjny)

Plac zabaw przy oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Jawtach Wielkich (inwestycyjny)

Strefa Relaksu i Wyciszenia dla Uczniów (szkolny)

Część zgłoszonych projektów nie została zakwalifikowana do dalszego etapu ze względu nie spełnienia wymagań określonych w regulaminie:

Plac zabaw na ul. Dworcowej

Młodzieżowe Centrum Kultury (MCK) czyli „Strefa Młodzieży w kinie Syrena – komputery, kino i wydarzenia”

Kącik Integracyjny, Susz oś. Koszary

Edukacyjno-Sportowy Plac Aktywności dla uczniów klas 1-3 przy Szkole Podstawowej im. Generała Józefa Bema w Suszu (tzw. „czerwona szkoła”)

Interaktywna podłoga FunFloor 3w1 dla dzieci i młodzieży w Gminie Susz

Szkoła Podstawowa w Jawtach Wielkich

Bezpieczna przestrzeń szkoły

Bezpieczna Przestrzeń Szkoły

Aktywnie i Zdrowo – Nauka Pływania

Boisko do piłki siatkowej

Budowa i modernizacja instalacji wodociągowej

Ruch – Zdrowie – Rozwój

Głosować można do 21 września, szczegóły na stronie susz.pl

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