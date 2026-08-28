1 września zawyją syreny alarmowe

1 września 2026 roku o godz. 12:00 na terenie miasta Iławy zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy (syrena), trwający 1 minutę.
Nadanie sygnału odbędzie się w ramach treningu doskonalącego system alarmowania, którego celem jest sprawdzenie sprawności funkcjonowania systemu oraz przygotowanie służb i mieszkańców na sytuacje wymagające jego użycia.
Jednocześnie sygnał będzie miał charakter upamiętniający 87. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Władze Iławy proszą mieszkańców o zachowanie spokoju. Sygnał nadany 1 września o godz. 12:00 będzie sygnałem ćwiczebnym i upamiętniającym, a nie oznaką wystąpienia zagrożenia. Syrena będzie emitowała sygnał przez 1 minutę.