Tragiczne wydarzenia w Rudzienicach. Prokuratura zakończyła śledztwo

Prokuratura Rejonowa w Iławie zakończyła śledztwo dotyczące tragicznych wydarzeń, do których doszło 16 lipca 2025 roku w Rudzienicach. Sprawa dotyczy 43-letniego Ireneusza K., podejrzanego o zabójstwo swojego ojca oraz kierowanie gróźb karalnych wobec członków rodziny.

Jak poinformowała prokuratura, 21 kwietnia 2026 roku do Sądu Okręgowego w Elblągu skierowano wniosek o umorzenie postępowania karnego wobec mężczyzny oraz zastosowanie wobec niego środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym.

Śledczy wskazują, że decyzja została podjęta na podstawie opinii sądowo-psychiatrycznej i psychologicznej sporządzonej po obserwacji podejrzanego. Biegli uznali, że w chwili popełnienia czynów Ireneusz K. był niepoczytalny i nie miał zdolności rozpoznania znaczenia swoich działań ani kierowania swoim postępowaniem.

Według ekspertów u mężczyzny stwierdzono m.in. zaburzenia związane z zespołem zależności alkoholowej, przebytym zespołem abstynencyjnym oraz otępieniem. Jednocześnie biegli ocenili, że istnieje wysokie ryzyko popełnienia przez niego podobnych czynów w przyszłości, dlatego – ich zdaniem – konieczne jest umieszczenie go w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym.

Z ustaleń śledztwa wynika, że 16 lipca 2025 roku Ireneusz K. miał zaatakować swojego ojca, Piotra K., uderzając go wielokrotnie drewnianą sztachetą, głównie w okolice głowy. Według prokuratury mężczyzna miał również zepchnąć ojca z tarasu o wysokości ponad trzech metrów, a następnie oddalić się z miejsca zdarzenia, nie udzielając poszkodowanemu pomocy.

Jak wykazała opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej, bezpośrednią przyczyną śmierci Piotra K. była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa spowodowana znaczną utratą krwi w wyniku rozległych obrażeń głowy.

Po zdarzeniu Ireneusz K. udał się do sąsiedniej miejscowości, gdzie miał grozić śmiercią trojgu członkom swojej rodziny. Pokrzywdzeni obawiali się spełnienia gróźb. Na miejsce wezwana została policja oraz zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna został zatrzymany.

O dalszym losie Ireneusza K. zdecyduje teraz Sąd Okręgowy w Elblągu.

