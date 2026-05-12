Nadchodzi nocna prohibicja i nowe limity. Gmina Iława zaostrza zasady sprzedaży alkoholu.

Najważniejszą zmianą dla mieszkańców i turystów jest wprowadzenie tzw. nocnej prohibicji.

Zgodnie z uchwałą, na terenie całej gminy obowiązywać będzie zakaz sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Oznacza to, że we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 22:00 do 6:00 rano, w sklepach i na stacjach benzynowych nie kupimy alkoholu.

Ograniczenie to nie dotyczy lokali gastronomicznych (gdzie alkohol pije się na miejscu) oraz obrotu hurtowego.

Ile koncesji rozda gmina?

Samorządowcy ustalili również maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zgodnie z nowymi limitami, w gminie może funkcjonować:

60 punktów oferujących piwo i napoje do 4,5% alkoholu (40 sklepów i 20 lokali gastronomicznych);

50 punktów na napoje od 4,5% do 18% (40 sklepów i 10 lokali);

50 punktów na alkohole mocne powyżej 18% (40 sklepów i 10 lokali).

Chronione strefy, tu nie ma prawa być alkoholu w promieniu 50 m

Uchwała precyzuje, gdzie mogą powstawać punkty sprzedaży. Radni zdecydowali, że sklep lub bar nie może znajdować się bliżej niż 50 metrów od obiektów chronionych.

Na „czarnej liście” lokalizacji znalazły się:

szkoły i przedszkola,

place zabaw oraz boiska,

kościoły, kaplice i cmentarze,

obiekty sportowe oraz zakłady opieki zdrowotnej.

Dystans ten będzie mierzony wzdłuż najkrótszej drogi dojścia traktem publicznym – od wejścia do punktu sprzedaży do wejścia do obiektu chronionego. Te same restrykcje dotyczą ogródków gastronomicznych oraz imprez plenerowych, na których serwowany jest alkohol.

Surowe kary za złamanie przepisów Władze gminy podkreślają, że naruszenie zakazu nocnej sprzedaży lub złamanie zasad lokalizacyjnych będzie wiązało się z konsekwencjami karnymi przewidzianymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości. Nowe przepisy uchwalone 26 marca 2026 roku, wchodzą teraz w życie i mają na celu poprawę bezpieczeństwa oraz ograniczenie dostępności alkoholu w miejscach szczególnie narażonych na zakłócanie porządku publicznego.

Warto dodać, że w Iławie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obowiązuje od 2024 roku.