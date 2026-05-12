Gmina Iława zwiększa swobodę dla biznesu. Przedsiębiorcy sami zdecydują o godzinach otwarcia

Elastyczność przede wszystkim

Zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie placówki handlu detalicznego, zakłady gastronomiczne oraz punkty usługowe działające na terenie gminy wiejskiej Iława mogą być otwierane i zamykane w godzinach ustalonych bezpośrednio przez przedsiębiorców. Co istotne, uchwała dopuszcza możliwość prowadzenia działalności całodobowo przez siedem dni w tygodniu.

Nowa regulacja zastępuje dotychczasową uchwałę z marca 2016 roku, która przez dekadę określała ramy czasowe dla lokalnego biznesu. Wykonanie nowych przepisów powierzono Wójtowi Gminy Iława.

Decyzja ta ma na celu uproszczenie zasad prowadzenia biznesu i dostosowanie ich do współczesnych potrzeb rynku oraz mieszkańców.

Ważne ograniczenia

Mimo szerokiej swobody, właściciele firm muszą pamiętać o dwóch kluczowych obostrzeniach, których nowa uchwała nie znosi:

Zakaz handlu w niedziele i święta: Nadal obowiązują przepisy ustawy z 2018 roku ograniczające handel w wybrane dni.

Sprzedaż alkoholu: Przedsiębiorcy muszą stosować się do odrębnych uchwał Rady Gminy regulujących limity i zasady sprzedaży napojów wyskokowych.

Porównanie Gminy Iława do Iławy

Zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Iławie z 24 maja 2021 roku.

Placówki handlu detalicznego i zakłady usługowe mogą być czynne we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 5.00 do 24.00.

Zakłady gastronomiczne mogą być czynne:

od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę w godzinach od 6.00 do 1.00 dnia następnego,

w piątek i w sobotę od godz. 6.00 do godz. 2.00 dnia następnego,

Zakłady gastronomiczne zorganizowane w postaci ogródków zlokalizowanych na wolnym powietrzu mogą być czynne:

od poniedziałku do czwartku oraz w niedzielę w godzinach od 8.00 do 1.00 dnia następnego,

w piątek i w sobotę od godz. 8.00 do godz. 2.00 dnia następnego