To do nich należała scena! Sprawdź, kto wygrał konkurs talentów w Iławie

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:

Kategoria I (7-10 lat)

I miejsce - Lena Gancarz (700 zł)

II miejsce - Antonina Wodarczyk (500 zł)

III miejsce - Szymon Huszcza i Natalia Cichocka (300 zł)

Kategoria II (11-15 lat)

I miejsce - Amelia Gutowska (1000 zł)

II miejsce - ex aequo: Zuzanna Pełka i Polina Lysenko (po 800 zł)Kategoria III (16-19 lat)

I miejsce - Maja Ćwiklińska i Robert Czyżak (1000 zł)

II miejsce - Amelia Skrzeczkowska (800 zł)

III miejsce - Anna Świgońska (600 zł)

Kategoria IV (20+)

I miejsce - Amelia Dubanowska (1400 zł)

II miejsce - Danuta Rytel, Magdalena Kowalkowska, Paulina Zatorska (1200 zł)

III miejsce - Małgorzata Jędrzejewska (900 zł)

Złoty Bilet od Dyrektorki ICK, Magdaleny Grzywacz otrzymali:

- Amelia Dubanowska wystąpi podczas Dni Iławy,

- Fumes oraz The Hollows wystąpią podczas Rock nad Jeziorakiem,

- Danuta Rytel, Magdalena Kowalkowska, Paulina Zatorska oraz Zuzanna Pełką wystąpią podczas Gali z okazji Dnia Działacza Kultury.

Występy oceniało jury w składzie:

MAGDALENA GRZYWACZ - ceramiczka, aktywistka działająca na rzecz Mody Cyrkularnej, menadżerka kultury, specjalistka komunikacji społecznej i medialnej, czasami web designerka, malarska i autorka wierszy dla dzieci. Dyrektorka Iławskiego Centrum Kultury i wielka miłośniczka efektów twórczej energii, ludzi w każdym wieku i w każdej dyscyplinie.

ZUZANNA LENCKOWSKA – certyfikowana instruktorka tańca i współwłaścicielka Essence Dance Studio. Z tańcem związana jest od 11. roku życia. Swoją drogę zaczynała od tańca współczesnego, później rozwijała się w dancehallu i high heels, a obecnie skupia się głównie na stylach commercial, tańcu nowoczesnym oraz high heels. Swoją pasją i doświadczeniem dzieli się z innymi między innymi w ramach prowadzenia zajęć w centrum edukacji kulturalnej.

MAGDALENA WRÓBLEWSKA - z wykształcenia psycholożka z zamiłowania jednak wokalista oraz chórzystka. Współzałożycielka wraz z mężem Michałem - dyrygentem chóru Iława Gospel Singers, który na swoim koncie ma współpracę ze znakomitymi artystami z polski i zagranicy. Do osiągnięć grupy należy między innymi udział w finale europejskiego konkursu gospel w Royal Albert Hall w Londynie.