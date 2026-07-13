Szanty zabrzmiały w Iławie na mokro: nad jeziorem i w deszczu

W Amfiteatrze Miejskim im. Louisa Armstronga w Iławie odbył się tradycyjny już koncert zespołów wykonujących muzykę szantową.
W strefie animacji Grupa T dla najmłodszych przygotowała spektakl pt. "Co w uszach gra?" oraz zabawy.
Na scenie wystąpiły zespoły: SHANTAŻ oraz PERŁY i ŁOTRY.
Wydarzenie poprowadził Tomasz Dobecki.
Organizator: Iławskie Centrum Kultury.
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