Remont obejmie wymianę całej drewnianej konstrukcji oraz pokładu z desek. Ze względu na konstrukcję obiektu nie ma możliwości przeprowadzenia remontu etapami, dlatego na czas prac kładka będzie zamknięta w tygodniu roboczym, a otwierana od piątkowego popołudnia do poniedziałku rano. Jak powiedział Radiu Eska burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski, remont może potrwać dwa tygodnie.
Kładka nad rzeką Iławką będzie remontowana. Tędy nie przejdziesz!
2026-07-10 12:09
Od poniedziałku (13.07) rozpoczną się prace remontowe kładki dla pieszych nad rzeką Iławką, tej łączącej ul. Narutowicza z ul. Barlickiego w Iławie.
Remont kładki dla pieszych nad rzeką Ilawką