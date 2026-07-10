Kładka nad rzeką Iławką będzie remontowana. Tędy nie przejdziesz!

Remont obejmie wymianę całej drewnianej konstrukcji oraz pokładu z desek. Ze względu na konstrukcję obiektu nie ma możliwości przeprowadzenia remontu etapami, dlatego na czas prac kładka będzie zamknięta w tygodniu roboczym, a otwierana od piątkowego popołudnia do poniedziałku rano. Jak powiedział Radiu Eska burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski, remont może potrwać dwa tygodnie.

Remont kładki dla pieszych nad rzeką Ilawką