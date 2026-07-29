Dorośli mężczyźni (i kobiety) w małych łódeczkach. To Yellow Cup

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-07-29 17:28

To nie są zwykłe regaty. To jedyny taki dzień w roku, kiedy dorośli ludzie po trzydziestce wsiadają do Optimistów i próbują udowodnić, że „jeszcze się mieści” i „jeszcze się pamięta”.

Oskar Łukaszewski SSW MOS Iława
Autor: Edyta Kocyła-Pawłowska

XXVI Yellow Cup – regaty oldboyów 30+ w klasie Optimist.

Kiedy: 1 sierpnia, start o godz. 11:00Gdzie: Malinowy Rynek, Iława

Nie trzeba mieć własnej łódki. Nie trzeba być w formie życia. Wystarczy mieć ukończone 30 lat, trochę dystansu do siebie i ochotę na dobrą zabawę na wodzie.

Będzie sport, będzie śmiech, będzie walka do ostatniego podmuchu i pewnie kilka historii, które zostaną z nami na długo.

Wpadajcie kibicować albo wskakujcie na listę startową. Yellow Cup to regaty, których nie da się opowiedzieć – trzeba je po prostu przeżyć.

POSŁUCHAJ, CO NA TEN TEMAT MÓWI OSKAR ŁUKASZEWSKI Z SSW MOS IŁAWA

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