Dorośli mężczyźni (i kobiety) w małych łódeczkach. To Yellow Cup

XXVI Yellow Cup – regaty oldboyów 30+ w klasie Optimist.
Kiedy: 1 sierpnia, start o godz. 11:00Gdzie: Malinowy Rynek, Iława
Nie trzeba mieć własnej łódki. Nie trzeba być w formie życia. Wystarczy mieć ukończone 30 lat, trochę dystansu do siebie i ochotę na dobrą zabawę na wodzie.
Będzie sport, będzie śmiech, będzie walka do ostatniego podmuchu i pewnie kilka historii, które zostaną z nami na długo.
Wpadajcie kibicować albo wskakujcie na listę startową. Yellow Cup to regaty, których nie da się opowiedzieć – trzeba je po prostu przeżyć.