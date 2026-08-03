Śmiertelny wypadek na drodze w okolicach Susza

W sobotę (01.08.2026) funkcjonariusze w trakcie obchodu rejonu służbowego zauważyli rowerzystę, którego styl jazdy zbudził ich czujność. Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej cyklistę i sprawdził stan trzeźwości mężczyzny. Okazało się, że 21-latek prowadził jednoślad w stanie nietrzeźwości, a wynik przeprowadzonego badania wskazał prawie 0,7 promila alkoholu. Za popełnione wykroczenie mężczyzna otrzymał słony mandat w wysokości 2500 złotych.

Uderzył w drzewo

W niedzielę (02.08.2026) doszło do najpoważniejszego zdarzenia weekendu. Przed godziną 9:00 oficer dyżurny iławskiej jednostki otrzymał informację o wypadku drogowym na drodze gminnej między miejscowościami Emilianowo a Czerwona Woda w gm. Susz. Według ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego, 31-letni kierujący pojazdem marki BMW z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu, wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. W pojeździe oprócz kierującego znajdowała się również 29-letnia pasażerka. Uczestnicy zdarzenia przetransportowani zostali do szpitali w poważnym stanie. Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń śmierć poniósł kierujący pojazdem marki BMW. Funkcjonariusze na miejscu zabezpieczyli wszelkie ślady wypadku i sporządzili wymaganą dokumentację procesową. Teraz policjanci z iławskiej jednostki będą wyjaśniać wszelkie okoliczności tragicznego zdarzenia.

Prawie dwa promile

Tego samego dnia na terenie Iławy oficer dyżurny jednostki otrzymał informację o kierującym, który może poruszać się pojazdem pod wpływem alkoholu, a na domiar złego ma nie posiadać uprawnień do kierowania. Funkcjonariusze niezwłocznie udali się pod wskazane miejsce, gdzie może przebywać kierujący, ujawniając wskazany w zgłoszeniu pojazd. Kierujący został przebadany pod kątem stanu trzeźwości, a wynik wskazał ponad 1,6 promila alkoholu w organizmie. Ponadto po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach ustalono, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami. Funkcjonariusze zabezpieczyli materiał dowodowy w sprawie, a wkrótce za tak nieodpowiedzialne zachowanie 63-letni mężczyzna odpowie przed sądem.

W niedzielny wieczór na terenie Zalewa policjanci z tamtejszej jednostki zatrzymali do kontroli drogowej kierującego pojazdem marki Ford. Okazało się, że 47-letni mężczyzna podróżował autem mając w organizmie prawie 0,6 promila alkoholu. Za poruszanie się pojazdem w stanie nietrzeźwości mężczyźnie zatrzymano uprawnienia, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd.

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