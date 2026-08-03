Burmistrz Zalewa Piotr Pietrasik miał zaszczyt odebrać nagrodę za zwycięstwo Gminy Zalewo, która zdobyła uznanie jury za przygotowaną prezentację oraz stoisko promocyjne. Nagrodą za zajęcie I miejsca jest 3 000 zł.To wyjątkowe wyróżnienie jest efektem wspólnego zaangażowania wszystkich osób, które włączyły się w przygotowanie i reprezentowanie Gminy Zalewo podczas wydarzenia. Zastępca Burmistrza Zalewa Artur Gromko zaprezentował historię oraz walory Gminy, a na stoisku nie zabrakło materiałów promocyjnych, lokalnych produktów oraz pysznych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich "Dobrzynianki", które cieszyły się dużym zainteresowaniem odwiedzających.
Pierwsze miejsce dla Zalewa w Suszu. To było wydarzenie powiatowe
2026-08-03 18:32
Gmina Zalewo zajęła pierwsze miejsce podczas prezentacji gmin w ramach II edycji wydarzenia „Tacy Jesteśmy. Panorama Powiatu Iławskiego 2026”, które odbyło się 2 sierpnia 2026 roku na Plaży Miejskiej w Suszu. Drugie miejsce przypadło Gminie Lubawa, a trzecie Gminie Kisielice
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