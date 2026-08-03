Mamy w Iławie mistrzynię Polski w wioślarstwie

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-08-03 8:54

Ogromne emocje i bardzo dobre wyniki zawodników WIR Iława podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży! Ciężka praca przyniosła efekty.

Kruszwica była gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zawodnicy WIR-u Iława osiągnęli świetne wyniki. 

Anika Piotrowska – Mistrzynią Polski Juniorek Młodszych w konkurencji jedynek!

Mateusz Madej – brązowym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w jedynce!

Bardzo dobrze spisała się również dwójka podwójna:

 Wit Przybyszewski i Mateusz Madej – 4. miejsce.

Na 6. miejscu rywalizację zakończyła kolejna nasza dwójka pojedyncza:

🏅 Jakub Pietrewicz i Hubert Pankowski – 6. miejsce.

Gratulacje!

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