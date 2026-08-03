Mamy w Iławie mistrzynię Polski w wioślarstwie

Kruszwica była gospodarzem Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Zawodnicy WIR-u Iława osiągnęli świetne wyniki.
Anika Piotrowska – Mistrzynią Polski Juniorek Młodszych w konkurencji jedynek!
Mateusz Madej – brązowym medalistą Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w jedynce!
Bardzo dobrze spisała się również dwójka podwójna:
Wit Przybyszewski i Mateusz Madej – 4. miejsce.
Na 6. miejscu rywalizację zakończyła kolejna nasza dwójka pojedyncza:
🏅 Jakub Pietrewicz i Hubert Pankowski – 6. miejsce.
Gratulacje!