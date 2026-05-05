Rozbito grupę przestępczą odpowiedzialną za 160 balonów z papierosami

Dawid Jakubowski
2026-05-05 7:45

Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wspólnie z Nadbużańskim Oddziałem Straży Granicznej (NOSG) rozbiły grupę przestępczą, która przemycała papierosy z Białorusi. Do przemytu wykorzystano 160 balonów metrologicznych. Zatrzymano 34-letniego obywatela Białorusi, który kierował grupą.

Funkcjonariusze z Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej (LUCS), wspólnie z funkcjonariuszami NOSG z Białej Podlaskiej, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, która zajmowała się przemytem z terytorium Białorusi do Polski nielegalnych papierosów. Członkowie grupy wykorzystywali sprzyjające warunki atmosferyczne i przemycali papierosy przez granicę za pomocą balonów meteorologicznych.

Grupa funkcjonowała od maja 2025 r. do kwietnia 2026 r. na terenach woj. lubelskiego, podlaskiego i mazowieckiego i w tym czasie na terytorium Polski wylądowało 160 balonów z kontrabandą.

Po wylądowaniu balonów, papierosy przekazywano kolejnym członkom grupy celem dalszej dystrybucji.

Na gorącym uczynku zatrzymano 34-letniego obywatela Białorusi.

Mężczyzna podjął próbę ucieczki i po pościgu w okolicach Białej Podlaskiej został zatrzymany przez funkcjonariuszy LUCS oraz NOSG.

W Prokuraturze Regionalnej w Lublinie mężczyzna usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i został aresztowany na trzy miesiące. Usłyszał zarzuty przemytu z Białorusi do Polski co najmniej 240 tys. paczek papierosów różnych marek o łącznej wartości blisko 4,5 mln. zł bez polskich znaków akcyzy.

Zatrzymany naruszył ponadto przepisy dotyczące ruchu lotniczego oraz złamał zakaz przywozu z Białorusi papierosów, obowiązujący w rozporządzeniu Rady Unii Europejskiej, dotyczący m.in. przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę. Za zarzucane czyny grozi mu do 15 lat więzienia.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego obywatel Białorusi przyznał się częściowo do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa skarbowego.

Sprawa ma charakter rozwojowy, nie wykluczamy kolejnych zatrzymań.

