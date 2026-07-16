Siódma odsłona Soundlake'a

ZALEWSKI - Wokalista, kompozytor i autor tekstów, który nieustannie się rozwija i nie boi się muzycznych poszukiwań. Jego utwory — osobiste, szczere i trafiające w punkt — od lat poruszają szeroką publiczność.

Piotr Rogucki - Artysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, aktor. Współzałożyciel tandemu KARAŚ/ROGUCKI. Ma za sobą wiele lat na scenie, spędzonych z zespołem Coma. Wraca na scenę po kilu latach przerwy ze swoim solowym projektem ROGUCKI & Normalni Ludzie.

Natalia Szroeder - piosenkarka, autorka tekstów i kompozytorka, która od lat zachwyca swoją wrażliwością i wyjątkowym brzmieniem.

O strefę chillout zadbają Gone Fishin'

Strefę animacji przygotowują: Bouncy Mania, Fabryka Inicjatyw Obywatelskich, SART, Cool School, MathRider, Gregor Academy.

Wydarzenie jest biletowane.

Ranczo. Ważny apel Pietreka i młodego Solejuka w sprawie ławeczki