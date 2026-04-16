Siedem rajdów w ciągu sezonu! Ulicami Iławy, Lubawy i szutrowymi drogami wiejskimi

Edyta Kocyła-Pawłowska
2026-04-16 10:00

To będzie intensywny sezon rajdowy dla organizatora, czyli Lubawskiego Klubu Rajdowego. Aż siedem wydarzeń pomiędzy kwietniem a październikiem. Jak zwykle można liczyć na dodatkowe atrakcje, zwłaszcza podczas wydarzeń organizowanych w centrum Iławy i Lubawy.

Rajd Razem dla Autyzmu

Autor: Edyta Kocyła-Pawłowska

Aż siedem rajdów po szutrach i ulicach asfaltowych naszego regionu odbędzie się w najbliższych miesiącach z inicjatywy Lubawskiego Klubu Rajdowego. Począwszy od 19 kwietnia i VII Sprintu o Puchar Wójta Gminy Grodziczno, przez V Iławski Sprint Jeziorak "Razem dla autyzmu" 14 czerwca, a rozpiskę zamyka data 18 października i ponownie gmina Grodziczno.

Posłuchaj, co Marcin Turulski, prezes Lubawskiego Klubu Rajdowego, opowiedział o planach na ten sezon rajdowy:

Intensywny sezon rajdowy - Marcin Turulski z Lubawskiego Klubu Rajdowego
Mediateka.pl
