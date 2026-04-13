Samorządy warmińsko-mazurskiego podpisały umowy na 83 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Umowy z Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podpisało w piątek 27 lokalnych samorządów, które otrzymają łącznie 83 mln zł na 45 inwestycji drogowych o wartości 146 mln zł.

Jak podkreślił wojewoda, są to środki inwestycje, które poprawią bezpieczeństwo, dostępność komunikacyjną i komfort codziennego życia mieszkańców. Przekazał samorządowcom, że decyzją premiera tegoroczna pula z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa została zwiększona o 9 mln zł - do 174 mln zł. Jak zaznaczył, wynika to m.in. z tego, że warmińsko-mazurskie jest regionem przygranicznym, więc potrzeby inwestycyjne są większe.

Jednym z lokalnych samorządów, które podpisały w piątek umowy, była Iława. Miasto otrzyma ponad 3,2 mln zł na wyremontowanie ul. Władysława Jagiełły.

- Ta ulica od ponad 50 lat czeka na utwardzenie nawierzchni. Mieszkańcy apelowali od dawna, żeby się tym zająć. Remont zaczęliśmy w zeszłym roku, ale dzięki temu dofinansowaniu możemy dokończyć prace - powiedział PAP burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski.

Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski powiedział, że gmina złożyła cztery wnioski, ale otrzymała dofinansowanie wysokości 1,9 mln zł na jedną inwestycję - przebudowę ul. Kanałowej. Zaznaczył, że pokryje to 50 proc. kosztów, więc zapewnienie wkładu własnego jest wyzwaniem dla budżetu gminy, która prowadzi też inne inwestycje m.in. w ramach stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie. Jak dodał, w poprzednich latach wkład wymagany od gmin przy inwestycjach drogowych był niższy.

- Dobrze, że są te pieniądze na drogi. Szkoda, że na takich zasadach i szkoda, że jest ich tak mało, bo oczekiwania samorządowców są dużo większe - stwierdził.

Jednocześnie przyznał, że w ciągu ostatniej dekady stan dróg na Mazurach, w tym powiatowych i gminnych, zdecydowanie się poprawił, co - jak zauważył - jest istotne również ze względu na turystyczny charakter regionu.

W 2026 r. woj. warmińsko-mazurskie otrzymało 174 mln zł wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację 122 zadań drogowych: 51 inwestycji powiatowych (80 mln zł) oraz 61 gminnych (94 mln zł). Pozwoli to na budowę, przebudowę lub remont 148 km dróg, w tym 83 km powiatowych i 65 km gminnych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to rządowy mechanizm wsparcia budowy, przebudowy i remontów dróg lokalnych, mostów oraz inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wysokość dofinansowania zależy od dochodów samorządów i może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.