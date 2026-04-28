Samorządy powiatu iławskiego pomogą w kastracji, sterylizacji, a nawet chipowaniu

Urząd Miejski w Suszu rozpoczął przyjmowanie wniosków na zabiegi kastracji i chipowania kotów oraz psów. Realizowane będą w ramach Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Susz w 2026 roku.
Warunki programu:
- W przypadku psów do wniosku należy dołączyć aktualną kopię potwierdzenia wykonania zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny oraz potwierdzenie uiszczenia w UM Susz ustawowej opłaty od posiadania psa
- Jeden właściciel może złożyć wnioski na maksymalnie 2 zwierzaki
Przy wyborze zabiegu kastracji możliwe jest wybranie również zabiegu chipowania zwierzaka. Wnioski do pobrania na stronie UM Susz.
Z kolei Gmina Miejska Lubawa sfinansuje 50 % kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji kotów i psów domowych.
Warunki uzyskania skierowania na zabieg
- wypełnienie wniosku oraz okazanie dowodu osobistego i Lubawskiej Karty Mieszkańca
- Opiekun powinien posiadać książeczkę zdrowia zwierzęcia oraz aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie (dotyczy psów)
- zgoda na jednoczesne BEZPŁATNE znakowanie podopiecznych zwierząt oraz wprowadzenie danych do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.
Zabiegi będą wykonywane we wskazanej przez Urząd Miasta przychodni weterynaryjnej na terenie Lubawy do wyczerpania puli środków zapisanych w budżecie Miasta na dany rok.
Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, pokój nr 6. Więcej informacji pod nr tel. 89 645 53 00, wew. 25.