Samorządy powiatu iławskiego pomogą w kastracji, sterylizacji, a nawet chipowaniu

Urząd Miejski w Suszu rozpoczął przyjmowanie wniosków na zabiegi kastracji i chipowania kotów oraz psów. Realizowane będą w ramach Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Susz w 2026 roku.

Warunki programu:

W przypadku psów do wniosku należy dołączyć aktualną kopię potwierdzenia wykonania zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny oraz potwierdzenie uiszczenia w UM Susz ustawowej opłaty od posiadania psa

Jeden właściciel może złożyć wnioski na maksymalnie 2 zwierzaki

Przy wyborze zabiegu kastracji możliwe jest wybranie również zabiegu chipowania zwierzaka. Wnioski do pobrania na stronie UM Susz.

Z kolei Gmina Miejska Lubawa sfinansuje 50 % kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji kotów i psów domowych.

Warunki uzyskania skierowania na zabieg

wypełnienie wniosku oraz okazanie dowodu osobistego i Lubawskiej Karty Mieszkańca

Opiekun powinien posiadać książeczkę zdrowia zwierzęcia oraz aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie (dotyczy psów)

zgoda na jednoczesne BEZPŁATNE znakowanie podopiecznych zwierząt oraz wprowadzenie danych do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.

Zabiegi będą wykonywane we wskazanej przez Urząd Miasta przychodni weterynaryjnej na terenie Lubawy do wyczerpania puli środków zapisanych w budżecie Miasta na dany rok.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, pokój nr 6. Więcej informacji pod nr tel. 89 645 53 00, wew. 25.