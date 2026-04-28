Samorządy powiatu iławskiego pomogą w kastracji, sterylizacji, a nawet chipowaniu

Dawid Jakubowski
2026-04-28 8:08

Pierwszy kwartał każdego roku, to czas uchwalania lokalnych programów opieki nad zwierzętami i przeciwdziałaniu bezdomności. Każdy samorząd przeznacza jednak na nie inne kwoty i programy różnią się zakresem działań.

Kot i pies

i

Autor: Unsplash.com

Urząd Miejski w Suszu rozpoczął przyjmowanie wniosków na zabiegi kastracji i chipowania kotów oraz psów. Realizowane będą w ramach Programu Opieki Nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Susz w 2026 roku.

Warunki programu:

  • W przypadku psów do wniosku należy dołączyć aktualną kopię potwierdzenia wykonania zaszczepienia psa w kierunku wścieklizny oraz potwierdzenie uiszczenia w UM Susz ustawowej opłaty od posiadania psa
  • Jeden właściciel może złożyć wnioski na maksymalnie 2 zwierzaki

Przy wyborze zabiegu kastracji możliwe jest wybranie również zabiegu chipowania zwierzaka. Wnioski do pobrania na stronie UM Susz.

Z kolei Gmina Miejska Lubawa sfinansuje 50 % kosztów zabiegów sterylizacji i kastracji kotów i psów domowych.

Warunki uzyskania skierowania na zabieg

  • wypełnienie wniosku oraz okazanie dowodu osobistego i Lubawskiej Karty Mieszkańca
  • Opiekun powinien posiadać książeczkę zdrowia zwierzęcia oraz aktualne szczepienie przeciw wściekliźnie (dotyczy psów)
  • zgoda na jednoczesne BEZPŁATNE znakowanie podopiecznych zwierząt oraz wprowadzenie danych do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL.

Zabiegi będą wykonywane we wskazanej przez Urząd Miasta przychodni weterynaryjnej na terenie Lubawy do wyczerpania puli środków zapisanych w budżecie Miasta na dany rok.

Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Lubawa przy ul. Rzepnikowskiego 9a, pokój nr 6. Więcej informacji pod nr tel. 89 645 53 00, wew. 25.

Quiz: Czy zdasz maturę 2026 z języka angielskiego?
Pytanie 1 z 20
Choose the correct form: She ___ to school every day.
