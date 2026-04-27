X Regionalne Zawody Jeździeckie i Hobby Horse w Tynwałdzie pod Iławą

W tym roku pod Iławą jubileuszowe wydarzenie w tradycji zawodów jeździeckich w Tynwałdzie. Formuła jednak, od kilku lat pozostaje bez zmian.

- Zostajemy przy tej samej formie, czyli będą skoki przez przeszkody i Hobby Horse, będzie to też impreza dla tych, co zwyczajnie chcą aktywnie spędzać czas na świeżym powietrzu, a jeszcze nie jeżdżą konno - mówi Paulina Pesta-Szkamelska, prezes Stowarzyszenia Klubu Sportowego Leśne Team w Tynwałdzie. - W niedzielę będzie rozgrywany konkurs dla zupełnych amatorów, dla dzieci już od trzeciego roku życia. Nie potrzeba żadnych umiejętności, żeby w tym konkursie wystartować. Zapisujemy się. Wszystkie szczegóły u nas na Facebooku . Zapisujemy się i w asyście instruktora, bądź rodzica, bierzemy udział w takim bardzo prostym slalomie na koniu. Na tym parkurze konkursowym, gdzie startują już jeźdźcy. Także jest to taki fajny zaczątek, żeby zobaczyć, że można zacząć w każdym wieku i nie trzeba naprawdę posiadać niewiadomych umiejętności, żeby zacząć jeździć konno.

Będzie też coś dla wielbicieli Hobby Horse

Zapisy e-mailowe na konkurs Hobby Horse przyjmowane są do 22 maja.

- Jeżeli jakaś zbłąkana dusza się pojawi na zawodach z dzieckiem, która powie, że chce wystartować, to nic straconego. Można podejść do komisji sędziowskiej, bądź do biura zawodów. Natomiast dla nas jest to zdecydowanie łatwiejsze, jeżeli te zapisy i zgłoszenia wpływają wcześniej, bo trzeba przygotować listy startowe, żeby później to nie było chaotyczne i wszystko na ostatnią chwilę - mówi pani prezes z Tynwałdu.

Hobby Horse z każdym rokiem zyskują coraz więcej fanów. Zarówno oglądających, jak i startujących w zawodach.

- Co roku coraz więcej dzieci chętnie startuje. W związku z tym, coraz lepszych sponsorów udaje nam się znaleźć i w tym roku mamy już bardzo okazałe nagrody. Naprawdę jest o co walczyć, nawet na nogach i końmi na kiju. Niektórzy mają swoje własnoręcznie zrobione Hobby Horse'y, niektóre kupione w marketach z produkcji masowej, niektóre z przepięknego rękodzieła, za niebotyczne pieniądze. Nie ma to oczywiście wpływu na to jak nam ten parkour na tych naszych nogach pójdzie, bo to w sumie zależy od umiejętności dzieci, szybkości i ich sprawności. Na dobrą sprawę to można go zrobić z kartonu i z kija, jeżeli ktoś takiego konia nie ma, to u nas też coś się znajdzie.- zapewnia organizatorka.

Wszystkie kategorie są podzielone wiekowo. Wysokość i przeszkód dopasowane do wieku, startują i dzieci i dorośli.

Zapraszamy 23 i 24 maja 2026, czyli przez całą sobotę i niedzielę, od około godziny 9', do Leśnego Zacisza w Tynwałdzie.

W tym roku ma pojawić się ponad 100 par. Zaczną konkursami niższymi, kończą na konkursach najwyższych. Te zawody, to już V kwalifikacje do Warmińsko-Mazurskiej Ligi Jeździeckiej, zawodników z gminy Iława i całego regionu nie zabraknie.

Poza oglądaniem skoków, będzie też dużo stoisk różnej maści, strefa gastronomiczna, dmuchańce dla dzieci. Także będą oprowadzanki na koniach.

Posłuchaj więcej o planowanym wydarzeniu w Tynwałdzie pod Iławą:

i Autor: Dawid Jakubowski