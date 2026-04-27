Rekord uczestników na Turnieju Tańca w Wikielcu

W sobotę, 25 kwietnia, hala sportowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wikielcu wypełniła się muzyką, energią oraz barwnymi prezentacjami tanecznymi. Wszystko za sprawą XVII Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Sportowego o Puchar Wójta Gminy Iława.

Wydarzenie, które na stałe wpisało się w kalendarz imprez kulturalno-sportowych gminy, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Tegoroczna edycja zgromadziła rekordową liczbę uczestników oraz licznych kibiców, którzy z entuzjazmem dopingowali zawodników - informuje gmina Iława.

Organizatorem turnieju był Uczniowski Klub Sportowy „Gracja” z Iławy, przy współpracy z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Sportu Tanecznego, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lasecznie oraz gminą Iława. Wydarzenie stworzyło wyjątkową przestrzeń do prezentacji talentów tanecznych oraz integracji środowiska sportowego.

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonał wójt gminy Iława – Krzysztof Harmaciński – życząc uczestnikom powodzenia oraz wielu sportowych emocji.

Na parkiecie zaprezentowali się tancerze z różnych regionów Polski, prezentując wysoki poziom artystyczny i sportowy. Każdy występ spotykał się z gorącym przyjęciem publiczności, która nagradzała zawodników gromkimi brawami.

Puchary i pamiątkowe dyplomy na zakończenie turnieju wręczał zastępca Wójta Gminy Iława – Andrzej Brach.

Najlepsi zawodnicy UKS Gracja w poszczególnych kategoriach:

8-9 H Solo oraz 10-11 H Solo

I miejsce:

Róża Sadowska

Klara Sadowska

Blanka Szymborska

Maria Piotrowska

Blanka Szymborska i Lubomir Stelmaszczyk w kategorii 8-9 H wytańczyli I miejsce.

A w kategorii solo 10-11 G zajęła Anna Nadolska zajęła II miejsce.

W kat. 10-11 G rywalizowały dwie pary z iławskiego klubu i w pięknym stylu wytańczyły:

II miejsce Anna Nadolska i Igor Wiśniewski

III miejsce Natalia Cichocka i Szymon Huszcza.

Nadia Różańska z gracją wytańczyły I miejsce w kategorii 10-11 F Solo.

Anastasiia Shaporda zajęła II miejsce w kat. 12-13 F Solo.

Lena Kopaczewska wytańczyła I miejsce w kat. Pow. 15 E

Maja Ćwiklińska i Robert Czyżak w kat. Dorośli D ST wytańczyli finał i tym samym zajęli VI miejsce.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a szefowej UKS Gracja Marlenie Czyżak gratulujemy organizacji tak dużego turnieju!